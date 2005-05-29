آمريكا در پي گسترش تسليحات هسته اي است

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه نوشت : تكنسين هاي آمريكايي در حال طراحي نوعي هواپيماي بويينگ 767 هستند كه قابليت هاي استفاده از سلاح هاي ويژه را دارد.

طراحي و ساخت اين هواپيماها كه قابليت حمل موشك هايي با تكنولوژي بالا و تسليحات ليزري را دارا هستند حدود 10 ميليارد دلار هزينه براي آمريكا خواهد داشت.

به نوشته نيويورك تايمز، بوئينگ 767 همان هواپيمايي است كه تروريست ها براي حمله به مركز تجارت جهاني مورد استفاده قرار دادند و قرار است تا پايان سال جاري در آمريكا به سيستم هاي ليزري مجهز گردد.

هزينه ارتقاء موشك ها را بخش هاي امنيت ملي آمريكا مي پردازند، اين دستگاهها پيش از اين نيز براي ارتقاء سيستم تسليحاتي و موشكي آمريكا تلاش ها و سرمايه گذاري هاي متعددي كرده اند.

به نوشته نيويورك تايمز، بسياري از نمايندگان كنگره آمريكا به دولت اين كشور درباره مفيد بودن استفاده از اين سيستم هاي پيشرفته تسليحاتي هشدار داده اند.



نمايندگان كنگره ضمن آنكه استفاده از برخي سيستم هاي ليزري در ساخت تسليحات را مغاير با قوانين بين المللي دانسته اند، درباره كارآمد بودن آنها در مقابل تروريست ها هم اظهار ترديد كرده اند.

اين در حالي است كه كارشناسان نظامي آمريكا اعلام كرده اند، تمركز دولت اين كشور براي ساخت موشك هاي مذكور فقط يك اشتباه است و به هدف مورد نظر ختم نخواهد شد.