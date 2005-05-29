تشكيل جلسات هيات وزيران در استانها، رفع مشكلات جوانان، واگذاري امور به مردم، توسعه كمي و كيفي آزادي

احمدي نژاد در پايان سفر به استان اردبيل شب گذشته در جمع خبرنگاران رسانه هاي بومي و محلي اين استان حضوريافت و به پرسش هاي آنها درزمينه هاي مختلف پاسخ داد .

وي درآغاز سخنان خود گفت : به دليل مسووليتي كه در تهران داشتم آخرين نفر بودم كه در انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كردم و لذا در اين 15 روز فرصت كافي براي سفر به همه استانها را ندارم .

احمدي نژاد ازاينكه نتوانست در جريان سفر به استان اردبيل از همه شهرهاي اين استان بازديد كند، از مردم اين استان عذرخواهي كرد.

وي افزود: اگر راي ملت بر تشكيل دولت توسط اينجانب قرارگيرد، هر پنجشنبه به اتفاق معاونان، وزرا و مديران ارشد جلسه هيات دولت را در استانها تشكيل خواهم داد تا دولتمردان كابينه بتوانند از نزديك با مشكلات مردم آشنا شوند.

شهردارتهران گفت: معتقدم بخش مهمي ازاختيارات دولت مركزي بايد به سازمانهاي استاني وبخش وسيعي از اختيارات سرمايه گذاري به استانها واگذار شود ومديراني بايد دراين استانها مستقر گردند كه بهترين شناخت را از مناطق داشته باشند و به آنان اختيارات و امكانات لازم را هم واگذار خواهم كرد.

از احمدي نژاد در باره مهمترين برنامه هاي اقتصادي و سياسي دولت وي سوال شد و او در پاسخ گفت: برنامه هاي اقتصادي دولت من در چار چوب برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله خواهد بود اما رويكرد اين برنامه ها اجراي عدالت خواهد بود. من معتقد به دولت كم هزينه ، پر فايده و مردم گرا هستم .

احمدي نژاد گفت: فارغ از شعارو حرف ؛ تاكيد مي كنم فوريت و اولويت اول دولت من رفع مشكلات جوانان و ايجاد فرصت براي بالندگي همه جوانان ايراني است.

وي افزود: فرصت هاي علمي ، هنري ، فرهنگي وورزشي بايد دراختيار همه جوانان ايراني قرار بگيرد تا بتوان با داشتن جامعه اي پرنشاط به آينده اميدوار بود.

اين كانديداي رياست جمهوري تامين نيازهاي معيشتي فرهنگيان و تحول درنظام آموزش و پرورش را از ديگر برنامه هاي اولويت دار خود در دولت آينده نام برد.

احمدي نژاد در باره توسعه سياسي نيز گفت: من معتقد به توسعه همه جانبه هستم ، توسعه بايد بر محور عدالت باشد نه اينكه وارداتچي باشيم .

اگر توسعه سياسي به افزايش قدرت نفوذ مردم درحاكميت و نقد پذيري مديران منجر شود قطعا نشاط سياسي مردم را درپس خواهد داشت وقدرت درك و تحليل و شناخت مسائل سياسي را در مردم افزايش خواهد داد.

وي تصريح كرد: توسعه سياسي نبايد منجر به كينه توزي ، شكاف هاي گروهي و دسته اي بشود بلكه بايد به تقويت همبستگي ملي و مشاركت عمومي براي خدمت به آرمانهاي ملي ، تربيت نيروي كار آمد ، شجاع و خود باور بينجامد.

اين كانديداي رياست جمهوري اظهار داشت : در توسعه سياسي موردنظر دولت من احزاب كاركرد واقعي خود را پيدا خواهند كرد ونگاه ما به توسعه سياسي ، نگاهي نو ، مترقي و بومي است نه وارداتي .

وي افزود: ما خودمان را درگير جنجالهاي سياسي خانمان سوز نمي كنيم، ما در يك فضاي دوستانه و سازنده به دنبال افزايش كمي و كيفي آزادي ها خواهيم بود ونحوه استفاده از آزادي را تمرين مي كنيم . ما معتقديم آزادي روح انقلاب است و بدون آن امكان رشد و پيشرفت وجود ندارد .

احمدي نژاد در پاسخ به سوالي كه تشكيل جلسات هيات دولت در استانها را به معناي فدراليسم اقتصادي وفرهنگي توصيف مي كرد ، گفت: اين فدراليسم نيست ، هيات دولت مي خواهد بخشي از اختيارات قابل واگذاري خود را كه در برنامه دوم و سوم توسعه نيز تصويب شده است ، به استانها واگذاركند.

احمدي نژاد در باره پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني هم گفت: ما بايد در عرصه جهاني حضور قدرتمندانه داشته باشيم و اگر مي خواهيم وارد يك چرخه تعهد آور شويم بايد ازموضع اقتدار باشد در غيراينصورت به ضرر ملت ايران خواهد بود.

احمدي نژادي خاطرنشان كرد: پيوستن به WTO اگر با اقتدار اقتصادي صورت نگيرد موجب متلاشي شدن اقتصاد ما خواهد شد. چراكه اگر درها باز شد، اقتصاد ما بايد به جهان سرازير شود نه اين كه كالاهاي خارجي چون سيل به بازارايران راه پيداكند.

وي درپاسخ به سوال خبرنگاري كه مدعي بود نقاط مبهمي در كار نامه فعاليت او درزمان تصدي وي دراستانداري اردبيل وجود دارد ، گفت: مطمئن باشيد اگر كوچكتري نقطه ضعفي دركار و زندگي من وجود داشت اكنون در بام جهان نواخته شده بود و در آغاز پذيرش مسئوليتم در شهرداري روي اين موضوعات مانور مي دادند، اكنون هم اعلام مي كنم هركس هر مطلبي و خبري در اين زمينه دارد اعلام كند.

اولين استاندار اردبيل تصريح كرد: اين گونه سخنان "جهدالعاجز" است و كساني كه نمي توانند در مقابل مديريت قوي بياستند او را مورد سوال و تخريب قرار مي دهند . من به اين گونه افراد توصيه مي كنم سطح مديريت خود را ارتقا دهند و به ديگران اتهام نزنند.

احمدي نژاد در پاسخ به سوال ديگري در باره اجماع اصولگرايان و تفاهم 4 نفره هم تنها به ذكراين جمله اكتفا كرد كه خيلي اتفاقات در 20 روز آينده مي افتد، عجله نكنيد.

از احمدي نژاد در باره تلاش برخي افراد ، گروهها و نامزدها براي بهره برداري از اختلافات قومي و قبيله اي سوال شد .

وي درپاسخ گفت: ايران گلستاني بزرگ است كه هر گوشه و كنار آن گلهاي زيبايي دارد همه زبانها، آداب و رسوم، سنت هاي بومي و محلي و توانمندي هايي كه در گوشه گوشه ايران است براي ما محترم است.

فرهنگ اسلامي همانند يك رشته قوي همه فرهنگها و آداب و رسوم بومي ومحلي را به هم مرتبط كرده و آنها را به هم گره زده است .

وي افزود: اقوام ايراني در برخي امورمتفاوتند اما در هزار سال گذشته حتي يك جنگ قومي و قبيله اي در ايران نداشته ايم ، برخي افراد وقتي درمديريت كم مي آورند سراغ تضادها مي روند تا نقاط ضعفشان پنهان بماند.

خبرنگاري از احمدي نژاد پرسيد : شنيده ايم كه اگر شما رييس جمهور شويد به محدوديت هاي اجتماعي و اقدامات افراطي روي مي آوريد، آيا اين مطلب درست است و وي پاسخ داد : من فردي ارزشگرا و اصولگرا هستم اما ارزشهايي كه به آن پايبند هستم در تقابل با پيشرفت و مردم نيست. من مي خواهم مردم ايران از رفاه ، پيشرفت و شادي لذت ببرند. من مي خواهم با دست اندازي به بيت المال مقابله كنم. و در اين راه نمايش بازي نمي كنم .خود را از مردم و مردم را از خود مي دانم .

احمدي نژاد در پاسخ به سوال ديگري درباره تهاجم فرهنگي گفت: هجوم فرهنگي اول متوجه ذهن مديران كشور ما شده است و برخوردهايي كه با اين مقوله شده، ناشي از ضعف مديريت است .

وقتي مديري معتقد است در توسعه اقتصادي بالاخره قشري هم از بين مي رود، اين مديربيش از هركسي مورد تهاجم فرهنگي قرار گرفته است.



وي ادامه داد: ما معتقديم جوانان مورد هجوم قرار گرفته را بايد نجات داد و آنها را پشتيباني و حمايت كرد. نه اين كه به جوانان گير بدهيم و آنها را محدود كنيم . ما خودمان را در كنار جوانان و با جوانان مي دانيم . و در اين راه معتقديم تامين نيازهاي جوانان ، بازيابي هويت ملي و اسلامي آنها و اجراي عدالت مي تواند جوانان ما را در مقابل تهاجم فرهنگي بيمه كند.

وي افزود: وقتي عدالت رها شد، فساد و ابتذال رشد مي كند، ما بايد در مسير توسعه فرهنگ ، ورزش و توسعه علوم ازجوانان خود كه پاك ترين ، فداكارترين و خلاق ترين جوانان جهان هستند ، صيانت كنيم و مانع از واردآمدن آسيب به آنها شويم .

از احمدي نژاد سوال شد ؛ آيا در صورت انتخاب كابينه ائتلافي تشكيل مي دهد يا خير ؟ وي گفت: برنده شدن با بازنده شدن در ادبيات من نيست . البته در دنيا ائتلاف معمول است و اگر فضا صميمي باشد هر كس انتخاب شد مي تواند از ديگران استفاده كند. اما من معتقدم دولت بايد درخدمت ملت باشد نه احزاب ، افراد وگروهها . ملاك من كار آمدي ، دلسوزي و همه جانبه نگري است هر كس اين صفات را دارد درمديريت اجرايي كشورو دردولت آينده ازاواستفاده خواهم كرد.