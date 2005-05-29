صندوق بيمه اجتماعي روستاييان 5/1 ميليون خانوار را تحت پوشش مي دهد

مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر با وجود 5 ميليون خانوار روستايي پيش بيني شده در مرحله اول اجراي اين طرح در حدود 5/1 ميليون نفر خانوار تحت پوشش قرار گيرند .

وي گفت : طرح صندوق بيمه اجتماعي روستاييان در وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل و توسط دولت تصويب شده است وبه طور حتم از نيمه دوم سال افراد تحت پوشش اين صندوق قرار خواهند گرفت .

يارمند تصريح كرد : هدف از تشكيل اين صندوق اين است كه پوشش بيمه بازنشستگي را به خصوص در ارتباط با اقشار روستايي و كشاورز كه در شرايط فعلي در حدود 55 درصد جمعيت كشور را در بر مي گيرند ، گسترش دهيم.

مدير كل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطر نشان كرد : گرچه اجراي اين طرح و تحت پوشش قراردادن اقشار بازنشسته و روستايي چندان ساده نيست و نياز به بررسي هاي دقيق براي اجراي آن دارد اما وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايد تمامي تلاش خود را براي اجراي اين طرح در سال جاري انجام دهد .