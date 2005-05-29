دعوت حوزه هنري از هنرمندان هنرهاي تجسمي كرج

مسئول اطلاع رساني حوزه هنري كرج در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در كرج گفت : حوزه هنري كرج به عنوان مركز فرهنگي هنري شهرستان براساس ضرورت شناسايي و ايجاد زمينه هاي همكاري متقابل و استفاده صحيح از كليه ظرفيت هاي هنري و انساني به منظور تبيين، ترويج و بسط مباني حقه اعتقادات و فرهنگ ايران اسلامي از تمامي هنرمندان رشته هاي مختلف هنرهاي تجسمي اين شهرستان دعوت به عمل مي آورد.

سيد عبدالرضا ناظري افزود: حوزه هنري كرج در نظر دارد پس از دعوت و شناسايي هنرمندان تجسمي ساكن اين شهرستان در ارتباط با برگزاري همايش ها، نمايشگاه و همچنين طي دوره هاي آموزشي تخصصي و بازديد ازاماكن هنري و فرهنگي به اين هنرمندان سرويس ارائه دهد.