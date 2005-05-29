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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۸

دعوت حوزه هنري از هنرمندان هنرهاي تجسمي كرج

حوزه هنري كرج از تمامي هنرمندان رشته هاي مختلف هنرهاي تجسمي اين شهرستان جهت همكاري متقابل و ارائه سرويس هاي فرهنگي و هنري دعوت به عمل مي آورد.

مسئول اطلاع رساني حوزه هنري كرج در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در كرج گفت : حوزه هنري كرج به عنوان مركز فرهنگي هنري شهرستان براساس ضرورت شناسايي و ايجاد زمينه هاي همكاري متقابل و استفاده صحيح از كليه ظرفيت هاي هنري و انساني به منظور تبيين، ترويج و بسط مباني حقه اعتقادات و فرهنگ ايران اسلامي از تمامي هنرمندان رشته هاي مختلف هنرهاي تجسمي اين شهرستان دعوت به عمل مي آورد.

سيد عبدالرضا ناظري افزود: حوزه هنري كرج در نظر دارد پس از دعوت و شناسايي هنرمندان تجسمي ساكن اين شهرستان در ارتباط با برگزاري همايش ها، نمايشگاه و همچنين طي دوره هاي آموزشي تخصصي و بازديد ازاماكن هنري و فرهنگي به اين هنرمندان سرويس ارائه دهد.

وي تصريح كرد: علاقه مندان مي توانند جهت استفاده از امكانات فرهنگي و هنري حوزه هنري كرج، همه روزه به حوزه هنري شهرستان مراجعه كند.

کد مطلب 189050

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