نداشتن مسابقات برون مرزي حيات انشين كاراته را درايران تهديد مي كند

يعقوب كريمي از قهرمانان كشوري سبك انشين كاراته در گفت و گو با خبرنگار ورزشي "مهر" در كرج گفت: اين سبك از كاراته در ابتداي ورودش توانسته بود جوانان زيادي را به خود جذب كند، اما متأسفانه به مرور زمان به دليل وجود اسپانسرهاي ضعيف مالي و ضعف هيئت كاراته ، هيچ حمايتي از قهرمانان اين سبك صورت نگرفت و جوانان زيادي كه به اين رشته روي آورده بودند، بعد از گذشت مدت زماني كوتاه به دليل حمايت نشدن صحيح، اين ورزش را ترك كردند.

وي افزود : سبك انشين در كرج جايگاه خوبي دارد به نحوي كه چند سال است كرج به طور مداوم در اين رشته قهرمان كشور مي شود؛ اما با تأسف بايد گفت اين امر فرقي به حال قهرمانان اين رشته ورزشي ندارد زيرا در ايران نهايت سبك انشين قهرماني كشور است و ورزشكاران علاقه مند را راضي نمي كند .

كريمي خاطرنشان كرد: از اينها گذشته ورزشكاران كاراته كاي كرج درهيچ سبكي سالن اختصاصي براي تمرين ندارند و اين امر نيز سبب بروز مشكلات فراواني براي ورزشكاران اين رشته شده است.

كريمي ازجواناني علاقه مند به اين رشته ورزشي خواست نااميد نشوند و ورزش را ادامه دهند و بدانند كه با پشتكار و تلاش بي وقفه خود مي توانند به موفقيت دست يابند.

وي تصريح كرد؛ مسابقات آسيايي انشين كاراته مرداد ماه سال جاري در باشگاه شهيد شيرودي تهران برگزار مي شود و اكثر كشورهاي آسيايي درمسابقات حضوردارند . ايران نيز با چهارتيم در اين دوره ازرقابت ها شركت مي كند و هفت نفر كرجي در اين تيم ها حضور دارند.

وي اظهار اميدواري كرد: مسئولان ذيربط مساعدت بيشتري به ورزشكاران و كاراته كاها كنند تا آنها بتوانند موفق تر عمل كنند.