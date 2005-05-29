دي سايت :‌ بروكسل هنوز به فرانسوي هاي مردد اميدوار است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين مجله آلماني ، چنانچه نتايج تمامي نظرسنجي هاي انجام شده در ميان مردم فرانسه در خصوص اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور صحت داشته باشد امروز شاهد " نه " بزرگ فرانسوي ها به رفراندوم در حال برگزاري خواهيم بود .
يكي از سخنگويان اتحاديه اروپايي روز گذشته در همين زمينه اظهار داشت : براي اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در فرانسه راه حل دومي وجود ندارد .
وي در ادامه تصريح كرد : كميسيون اتحاديه اروپايي خواهان اجراي اين قانون در ميان تمامي 25 عضو اتحاديه است .
اين سخنگوي اتحاديه اروپايي همچنين خاطر نشان ساخت : بروكسل هنوز به فرانسوي هاي مردد در برابر اجراي قانون اساسي واحد اروپايي اميدوار است .
يكي از كارشناسان مسائل اروپايي در خصوص اجراي قانون اساسي واحد اروپايي گفت : پاسخ " نه " به قانون اساسي واحد اروپايي از سوي مردم فرانسه جايگاه اتحاديه اروپايي را مورد لطمه قرار خواهد داد در حالي كه پاسخ " بله " در ميان كشورها پيام خوبي براي آينده اتحاديه اروپايي بشمارمي آيد .
گفتني است نظرسنجي هاي صورت گرفته از مردم فرانسه ، حاكي از راي منفي فرانسويان به قانون اساسي واحد اروپايي است .
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