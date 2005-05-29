دي سايت :‌ بروكسل هنوز به فرانسوي هاي مردد اميدوار است

مجله آلماني دي سايت در شماره امروز خود با اشاره به برگزاري رفراندوم قانون اساسي واحد اروپايي در فرانسه به نقل از يكي از سخنگويان اين اتحاديه نوشت : بروكسل هنوز به فرانسوي هاي مردد اميدوار است .