  1. بین الملل
  2. سایر
۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۳۴

دي سايت :‌ بروكسل هنوز به فرانسوي هاي مردد اميدوار است

مجله آلماني دي سايت در شماره امروز خود با اشاره به برگزاري رفراندوم قانون اساسي واحد اروپايي در فرانسه به نقل از يكي از سخنگويان اين اتحاديه نوشت : بروكسل هنوز به فرانسوي هاي مردد اميدوار است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين مجله آلماني ،‌ چنانچه نتايج تمامي نظرسنجي هاي انجام شده در ميان مردم فرانسه در خصوص اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور صحت داشته باشد امروز شاهد " نه " بزرگ فرانسوي ها به رفراندوم در حال برگزاري خواهيم بود .

يكي از سخنگويان اتحاديه اروپايي روز گذشته در همين زمينه اظهار داشت : براي اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در فرانسه راه حل دومي وجود ندارد .

وي در ادامه تصريح كرد : كميسيون اتحاديه اروپايي خواهان اجراي اين قانون در ميان تمامي 25 عضو اتحاديه است .

اين سخنگوي اتحاديه اروپايي همچنين خاطر نشان ساخت : بروكسل هنوز به فرانسوي هاي مردد در برابر اجراي قانون اساسي واحد اروپايي اميدوار است .

يكي از كارشناسان مسائل اروپايي در خصوص اجراي قانون اساسي واحد اروپايي گفت : پاسخ " نه " به قانون اساسي واحد اروپايي از سوي مردم فرانسه جايگاه اتحاديه اروپايي را مورد لطمه قرار خواهد داد در حالي كه پاسخ " بله " در ميان كشورها پيام خوبي براي آينده اتحاديه اروپايي بشمارمي آيد .

گفتني است نظرسنجي هاي صورت گرفته از مردم فرانسه ، حاكي از راي منفي فرانسويان به قانون اساسي واحد اروپايي است .

 

کد مطلب 189054

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها