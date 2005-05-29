اينديپندنت: يازده نظامي انگليسي در دادگاه جنايات جنگي محاكمه مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، در پي مرگ يك غير نظامي عراقي كه در بازداشت نظاميان انگليسي قرار داشت، يازده تن از نظاميان و افسران انگليسي در دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي محاكمه مي شوند.

وكلاي ارتش انگليس، رسيدگي به اين اتهامات را به عنوان بخشي كوچكي از موارد اتهامي سربازان و افسران ارتش انگليس در رابطه با مرگ " بها موسي" غير نظامي عراقي عنوان كردند.



" بها موسي" كارمند قسمت پذيرش هتلي در عراق بود كه در 14 سپتامبر 2003 در بصره توسط سربازان انگليسي به همراه هشت تن ديگر دستگير شد و سپس در جريان بازداشت از سوي نظاميان انگليسي به حدي شكنجه مي شود كه در نهايت اين شكنجه ها منجر به مرگ وي مي شود.

به نوشته اين روزنامه، در مدارك ارائه شده به دادگاه علت مرگ اين مرد عراقي نارسايي قلبي و مرگ بر اثر خفگي در 15 سپتامبر 2003 عنوان شده است.

نظاميان انگليسي كه در رابطه با اين پرونده متهم هستند عبارتند از چهار سرباز وظيفه كه به اتهامات آنها در رابطه با قتل بها موسي رسيدگي مي شود و هفت نظامي ديگر كه در رتبه سرباز تا افسر قرار دارند.

به گزارش منابع اينديپندنت از دادگاه رسيدگي به اتهامات ، هنوز هيچ تصميمي در مورد اتهامات وارده گرفته نشده است.

گفتني است پس از مرگ " بها موسي" تمامي هشت عراقي ديگري كه به همراه بها دستگير شدند از نحوه رفتار نظاميان انگليسي با خود شكايت كرده و خواستار مجازات عاملان مرگ اين غير نظامي عراقي شدند، پدر بها موسي نيز در بين بازداشت شدگان قرار داشته است.

علاوه بر بها موسي كه بر اثر شدت شكنجه هاي كشته مي شود، ديگر بازداشت شدگان همراه وي نيز به شدت مورد آزار و شكنجه و رفتار غير انساني زندانبانان انگليسي قرار مي گيرند.

شدت اين رفتار غير انساني تا جايي بوده كه " كفاح طاها" يكي از افرادي كه به همراه بها موسي دستگير شد، اكنون به خاطر شكنجه هاي سنگين نيروهاي انگليسي بيماري بسيار حاد كليه دارد و در آستانه از دست دادن كليه هاي خود قرار دارد.

شايان ذكر است كه پيشتر روزنامه ايندپندنت از رسيدگي به پرونده سرهنگ " جرج مندونكا" (Jorge Mendonca) چهل و يك ساله، فرمانده درجه دار ارتش انگليس كه در سال 2003 فرماندهي گروهي از نيروهاي انگليسي در بصره را برعهده داشت،خبر داده بود.