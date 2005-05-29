محبيان : اصلاحات نياز به مغز تازه دارد نه خون تازه

امير محبيان درواكنش به اظهارات اخير حجاريان درجلسه انتخابات معين مبني براينكه اصلاحات خون مي خواهد به خبرنگار سياسي "مهر" گفت : اصلاح طلبان به جاي اينگونه اظهارنظرها به تعريف مجددي از استراتژي ومباني فكري با توجه به نيازها و واقعيت هاي جامعه بپردازند.

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت افزود : هدف حجاريان ازچنين سخناني، هدايت اصلاحات ازخاتمي به معين است.

محبيان با اشاره به تحليل غلط جريان اصلاح طلب از واقعيت هاي اجتماعي اضافه كرد : متاسفانه آنها همچنان ازروشهاي ساختار شكنانه براي پيشبرد اصلاحات استفاده مي كنند. برداشت آنها اين است كه بخشي از اصلاحات به دليل برخورد با سد محكم نظام اسلامي دچار نا اميدي شده است و حالا مي خواهند از نسل جديد براي برخوردهاي شديدتر استفاده كنند.

دكترمحبيان ضمن اشاره به برداشت اصلاح طلبان از پديده هاي اجتماعي اظهار داشت : برخي اصلاح طلبان هنگامي كه با واقعيت جامعه مواجه مي شوند به خاطر تصور غلطي كه از جامعه دارند به مشكلاتي دچار مي شوند كه همين موضوع موجب شد تا از پشتوانه بيش از 20ميليوني خود نتوانند به درستي استفاده كنند و با مديريت غلط خود آن جنبش اجتماعي بي تاثير شد و اكنون نيز دوباره به فكر راه اندازي يك جنبش اجتماعي دوباره هستند.

اين روزنامه نگار راه حل برون رفت اصلاح طلبان از اين تحليل غلط را بازنگري در مباني و عملكردها دانست وافزود : اصلاح طلبان بايد با نقد خود و تبيين نقش واقعي خود در بين نخبگان، جايگاه خود را در درون حكومت شناسايي كرده تا دچار اشتباهات مكررنشوند.

محبيان درپايان خاطرنشان كرد : زمان آن رسيده است كه اصلاحات با انديشه اي تازه به آرايشي جديد دست يابند.