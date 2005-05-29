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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۰۱

مديركل نظارت بر اماكن عمومي ناجا خبر داد:

5/1ميليون بازديد از اماكن عمومي در سال گذشته // تشكيل 1200 پرونده قضايي و كشف 3 ميليون سي دي مستهجن

مديركل نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي گفت: در سال گذشته بيش از 5/1 ميليون بازديد از اماكن عمومي توسط ماموران ناجا صورت گرفته است.

سردار محمد علي نجفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، افزود: اين تعداد بازديد از مراكز تجاري، اصناف، هتل ها، پانسيون ها، مراكز تفريحي و بازي، فروشگاهها و... صورت گرفته كه بر همين اساس 1200 پرونده قضايي نيز تشكيل شده است.

وي به پرونده هاي تشكيل شده در مراجع قضايي اشاره كرد و گفت: حدود 20 پرونده مربوط به باندهاي فساد و توزيع اقلام غير اخلاقي است، به طوري كه در يك مورد پرونده فقط 800 هزار سي دي مستهجن و غير اخلاقي ثبت شده است.

مديركل نظارت بر اماكن عمومي ناجا در عين حال به كشف حدود 3 ميليون سي دي مستهجن در سال گذشته اشاره كرد و افزود: حدود 35 درصد از اين كشفيات متعلق به تهران بوده است.

نجفي گفت: حدود 600 رشته و رسته شغلي در كشور وجود دارد كه اداره اماكن عمومي ناجا بر اساس قانون وظيفه نظارت بر آنها را دارد.

وي با اشاره به اينكه در بررسي هاي انجام شده مشخص گرديده 83 درصد از جرائم و تخلفات در اماكن عمومي و اصناف غير مجاز اتفاق مي افتد، تصريح كرد : 18 ميليون نفر در 3 ميليون و 200 هزار واحد صنفي و اماكن عمومي واقع در روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و مبادي ورودي و خروجي در مشاغل متنوعي مشغول به كار هستند كه اين آمار اهميت وظايف نيروي انتظامي را نشان مي دهد.

کد مطلب 189065

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