آبزرور: طارق عزيز صحنه هاي ديگري از نقض حقوق بشر توسط آمريكا را فاش كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آبزرور، طارق عزيز معاون نخست وزير رژيم سابق عراق در نامه هايي ادعا كرده است كه بيگناه است و زنداني شدن وي هم غير قانوني است.

از زماني كه نظاميان آمريكايي در 24 آوريل 2003 عزيز را دستگير كردند، هنوز هيچ اطلاع خاصي درباره وي بدست نيامده است.

روزنامه آبزرور، نامه اي از طارق عزيز را منتشر كرده است كه از كمپ كراپر عراق با دستخط وي به اين روزنامه رسيده است.



عزيز اين نوشته ها را روي برگ هايي از دفتر وكيلش نوشته كه در زمان بازجويي سيا و سياستمداران آمريكايي همراه وي بوده است.



به نوشته آبزرور، نامه هاي عزيز يكي به عربي و ديگري به انگليسي نوشته شده است كه در آن خواستار كمك جهاني براي رهايي وي از شرايط رقت بارش شده است.



عزيز ادعا كرده است كه بيگناه است و بازداشت وي هم غير قانوني است و حتي اجازه ارتباط با خانواده اش را ندارد.



وي در يكي از اين نامه ها فاش كرده است كه آمريكايي ها درباره برنامه نفت در برابر غذا چه سوالاتي از وي پرسيده اند.

به نوشته آبزرور، نامه هاي طارق عزيز يكي ديگر از نشانه هايي است كه ثابت مي كند آمريكا زنداني ها را در شرايط قانوني نگه نمي دارد.



اين روزنامه افزود: تصاويري كه مدتي پيش روزنامه سان از صدام حسين به چاپ رساند نيز نشان دهنده همين نقض قوانين از سوي نظاميان آمريكايي است.

عزيز در يكي از نامه هاي عربي نوشته است : ما در اينجا كاملا از جهان منزوي شده ايم، در اينجا 13 زنداني ديگر نيز وجود دارند اما هيچ يك از ما با خانواده هايمان ديدار يا تماس تلفني نداريم، من بدون دليل محكوم شده ام و هرگز هيچ بازجويي مناسبي از من انجام نشده است، شرايط و رفتار با ما بسيار نامناسب است، اين كاملا مغاير با قوانين بين المللي، كنوانسيون ژنو و قوانين عراق است.

عزير در نامه اي مورخه 7 مارس به زبان انگليسي نوشته است : ما اميدواريم شما به ما كمك كنيد ما براي مدت طولاني در زندان بوده ايم و از خانواده هايمان دور مانده ايم، هيچ تماس، تلفن و يا نامه اي ميان ما و خانواده هايمان مبادله نمي شود، حتي بسته هايي كه از طرف خانواده هايمان براي ما ارسال مي شود به ما داده نمي شود، ما نياز به محاكمه، بازجويي و دادگاهي منصفانه داريم، لطفا به ما كمك كنيد.

طارق عزيز در نامه ديگر به زبان انگليسي و عربي نوشت: من به هيچ چيز متهم نشده ام، من هيچ چيز مغاير با قوانين و رفتار انساني انجام نداده ام.