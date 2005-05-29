سازمان مديريت هنوز بودجه اي براي بيماران "ام اس" در نظر نگرفته است

اين در حالي بود كه در ابتداي سال 84 قرار شد رديف بودجه اي براي انجمن بيماران ام اس در نظر گرفته شود تا اين انجمن بتواند از محل بودجه ياد شده امكاناتي را در اختيار بيماران قرار دهد.

رييس انجمن ام اس ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره گفت: در جلسه اي كه با مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي داشتيم، موضوع بررسي شد اما هنوز هيچ بودجه اي براي بيماران "ام اس" در نظر گرفته نشده است.

دكتر جمشيد لطفي افزود: ما فعلا توانسته ايم با مسوولان سازمان مديريت و برنامه ريزي بر سر اين موضوع كه بيماران ام اس براي تهيه داروي خود با مشكلات زيادي مواجهند و درمان آن ها هزينه بر است به تفاهم برسيم.

وي خاطر نشان كرد: در آخرين جلسه اي كه هفته گذشته در محل اين سازمان داشتيم، قرار شد كه نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي در كميته علمي ما حضور يافته و شرايط را از نزديك مورد ارزيابي قرار دهد.

دكتر لطفي در پايان گفت: تا اتفاق خوبي رخ ندهد، ما نمي توانيم اميدواري به بيماران بدهيم ، اصولا بايد تا لحظه آخر بدبين بود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

