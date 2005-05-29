دانشگاه آزاد ره صد ساله آموزش عالي را در 23 سال طي كرده است

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر عبدالله جاسبي افزود : در حال حاضر با يك ميليون و 700 هزار فارغ التحصيل، يك ميليون و يكصد هزار دانشجو، 30 هزار عضو هيات علمي، 10 ميليون متر مربع فضاي آموزشي، 300 واحد دانشگاهي داخلي و 4 واحد خارج از كشور، گسترده ترين بخش در آموزش عالي هستيم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي يادآور شد : عليرغم اينكه تعداد دانشجويان ما نسبت به قبل از انقلاب 15 برابر شده است اما تا رسيدن به سطح كشورهاي پيشرفته كه به ازاي هر يكصد هزار نفر 6500 نفر دانشجو دارند فاصله زيادي داريم.

وي آمار دانشجويان ايراني را نزديك به 3 هزار نفر در مقابل هر يكصد هزار نفر عنوان كرد و افزود : اين رقم معادل كشورهاي آخر طيف مثل پرتغال و اسپانياست.

رييس دانشگاه آزاد تاكيد كرد: توسعه آموزش عالي باعث آباداني شهرها، جلوگيري از مهاجرت به شهرها و جذب نيروهاي متخصص مي شود و ما بايد براي توسعه كشور به توسعه آموزش عالي همت نماييم.

دكتر جاسبي در جريان سفر دو روزه خود به شهرستانهاي نقده، مهاباد و ملكان چند پروژه آموزشي را افتتاح و كلنگ چند پروژه ديگر را بر زمين زد.