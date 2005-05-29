طه ياسين رمضان پيشنهاد معامله فراگير با آمريكاييها را مطرح كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، مجيد هداب وكيل مدافع طه ياسين رمضان درگفتگو با روزنامه اردني "الغد" اظهار داشت : معاون سابق صدام يك ماه پيش كه هيات كنگره آمريكا با او درزندان ملاقات كرد، پيشنهادات خود را براي خروج آمريكا از تنگناهاي سياسي وامنيتي درعراق با آنها درميان گذاشت.



به گفته وي اين پيشنهادها، دربرگيرنده يك جدول زماني براي خروج آمريكا از عراق و گشودن باب مذاكره مستقيم با گروه هاي مسلح عراقي است.



هداب فاش ساخت : يكي از اين پيشنهادها تبعيد كردن سران سابق حزب بعث به كشورهاي منطقه است، اما وي به نام اين كشورها اشاره اي نكرد.



وكيل طه ياسين رمضان به موضع هيات آمريكايي درخصوص پيشنهادات مزبور اشاره اي نكرد، اما گفت : من توجه اعضاي هيات كنگره آمريكا به پيشنهادات مطرح شده را درجريان ملاقات نه ساعته با آنها در16 آوريل گذشته ملاحظه كردم .

هداب درمورد جزييات دستگيري رمضان گفت : يكي از افراد محافظ شخصي معاون صدام كه ازمقامات ارشد كرد مي باشد، از محل اقامتش درشهر موصل خبر داد و اين اقدام يك روز پيش از انتقالش به بغداد به منظور ديدار با صدام صورت گرفت.

وي افزود : آخرين باري كه ياسين با صدام ملاقات كرده است ششم آوريل 2003 ميلادي بود .

رمضان به وكيل خود گفته است كه وي سه هفته تحت شكنجه وبد رفتاري بازجويان آمريكايي قرار داشته است و اين بازجويان از اين طريق مي خواستند سرنخ هايي را ازمحل پنهان شدن صدام بدست آورند.