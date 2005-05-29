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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۴۰

رييس سازمان ملي جوانان :

طرح تشكيل وزارت جوانان و ورزش ، امري انحرافي است

رييس سازمان ملي جوانان طرح ادغام امور ورزشي و جوانان را در قالب وزارت جوانان و ورزش امري انحرافي دانست و تاكيد كرد : تنزل امور جوانان به امور ورزشي ناشي از عدم شناخت پيشنهاد دهندگان نسبت به امور جوانان كشور است .

به گزارش خبرگزاري مهر رحيم عبادي در چهارمين جلسه ستاد ملي ساماندهي امور جوانان با بيان اين مطلب افزود : نيازهاي اساسي جوانان امروز در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است و اين امور حاكميتي و فرابخشي است و تنها با استفاده از همه ظرفيتهاي ملي نظام امكان تامين و و تحقق اين امر خواهد شد كه در بازنگري تشكيلات كلان دولت به اين مهم توجه شده و مقرر گرديد امور جوانان در قابل يك سازمان مستقل تحت نظر رييس جمهور با اختيارات و منابع كافي فعاليت خود را ادامه دهد .

در اين جلسه الگوي ساماندهي امور جوانان به صورت فرابخشي به تصويب رسيد و مقرر شد برنامه اجرايي آن در نشست بعدي ارائه ،  تا پس از تاييد براي شوراي عالي اداري كشور ارسال شود .

 

کد مطلب 189096

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