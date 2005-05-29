مخالفت آرژانتين با عضويت دائم برزيل در شوراي امنيت سازمان ملل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لوموند، در ديدار روز گذشته وزراي امور خارجه آمريكاي لاتين و اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ ، رافائل بيلسا (Rafael Bielsa ) وزير امور خارجه آرژانتين اعلام كرد خواسته برزيل براي عضويت در شوراي امنيت خواسته اي غير منطقي و خلاف اصول دموكراتيك است.

بيلسا گفت: هر گونه اصلاح در شوراي امنيت نبايد فقط بر پايه افزايش تعداد اعضاي دائم شوراي امنيت صورت بگيرد .

وي تاكيد كرد : ما بايد در پي افزايش كرسي هاي غير دائم شوراي امنيت باشيم.

وزير امور خارجه آرژانتين اعلام كرد: اگر برزيل در شوراي امنيت كرسي دائمي كسب كند نوعي عدم توازن در آمريكاي لاتين ايجاد خواهد شد.

ساموئل پين هيرو ( Samuel Pinheiro ) معاون وزير امور خارجه برزيل در اين نشست اعلام كرد كه كشورش تلاش مي كند به كرسي دائم در شوراي امنيت سازمان ملل دست پيدا كند.

برزيل به همراه آلمان و هند و ژاپن براي به دست آوردن كرسي دائم در شوراي امنيت تلاش مي كنند.