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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۴۹

مخالفت آرژانتين با عضويت دائم برزيل در شوراي امنيت سازمان ملل

آرژانتين براي نخستين بار مخالفت آشكار خود را با قصد برزيل براي كسب كرسي دائم در شوراي امنيت سازمان ملل اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لوموند، در ديدار روز گذشته وزراي امور خارجه آمريكاي لاتين و اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ ، رافائل بيلسا (Rafael Bielsa ) وزير امور خارجه آرژانتين اعلام كرد خواسته برزيل براي عضويت در شوراي امنيت خواسته اي غير منطقي و خلاف اصول دموكراتيك است.

بيلسا گفت: هر گونه اصلاح در شوراي امنيت نبايد فقط بر پايه افزايش تعداد اعضاي دائم شوراي امنيت صورت بگيرد .

وي تاكيد كرد : ما بايد در پي افزايش كرسي هاي غير دائم شوراي امنيت باشيم.

وزير امور خارجه آرژانتين اعلام كرد: اگر برزيل در شوراي امنيت كرسي دائمي كسب كند نوعي عدم توازن در آمريكاي لاتين ايجاد خواهد شد.

ساموئل پين هيرو ( Samuel Pinheiro ) معاون وزير امور خارجه برزيل در اين نشست اعلام كرد كه كشورش تلاش مي كند به كرسي دائم در شوراي امنيت سازمان ملل دست پيدا كند.

برزيل به همراه آلمان و هند و ژاپن براي به دست آوردن كرسي دائم در شوراي امنيت تلاش مي كنند.

کد مطلب 189105

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