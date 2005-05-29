تيم كاراته صنعت نفت اهواز به دنبال ايجاد تغييرات دركادر فني

به گزارش خبرنگار" مهر" مسئولين صنعت نفت اهوازكه فصل قبل عنوان قهرماني ليگ برتركاراته ايران را به خود اختصاص دادند چندي پيش چند بازيكن خود ازجمله علي شاطرزاده كه درهمين مسابقات آسيايي به مدال طلا دست يافت را كنارگذاشتند.

آنها حالا درصدد جذب سرمربي فصل قبل پاس تهران هستند. شهاب سلطاني كه درتيم ملي كمك غلامرضا دباغيان است فصل قبل با وجود دراختيار داشتن نيروهاي ملي پوش متعدد نتوانست پاس را قهرمان ليگ برترنمايد درفصل جديد اين مسابقات جايگزين آرام فدايي سرمربي فصل قبل نفت خواهد شد. اينگونه تصميمات مشخص نيست مبتني برتدام اصول است ، مربي تيم قهرمان تغييرمي كند تا مربي تيم نايب قهرمان براي كمك و همياري دعوت شود.