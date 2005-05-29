مردوخي: عضويت ايران در WTO وظايف دولت را سنگينتر خواهد كرد

بايزيد مردوخي درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني،گفت: قبول برسي عضويت ايران در سارمان تجارت جهاني بعد از گذشت چند سال وظايف دولت را سنگينتركرده وكاراصلي دولت براي انجام اصلاحات ازاين به بعد شروع خواهد شد.

وي با اشاره به ضرورت مذاكره منطقي با طرف هاي تجاري مهم كشور،گفت: به طور قطع براي عضويت درWTO بايد بسياري امتيازات بدهيم تا امتيازات جديدي به دست آوريم ولي مي توان با مذاكرات منطقي مشكلات را به حداقل رساند.

وي با بيان اينكه مدت زمان پيوستن ايران به WTO به نتايج مذاكرات ايران با طرف هاي تجاري خود بستگي دارد،اظهارداشت: در حال حاضر مقدمات ورود به اين سازمان فراهم شده به طوري كه طي برنامه سوم توسعه بسياري از محدوديت هاي گمركي و سهميه بنديها به تعرفه تبديل شده،موانع غير تعرفه اي برداشته و يكسان سازي نرخ ارزصورت گرفته است.

مردوخي با اشاره به اصلاحاتي كه دربرنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است،تصريح كرد: ما اصلاحات ساختاري خود را بر اساس تكاليف قانوني برنامه چهارم انجام مي دهيم واگر پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بسيارطول بكشد ضرر نكرده واصلاحاتي كه به نظرمان مثبت بود انجام داده ايم.