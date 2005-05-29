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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۴۹

در فرودين ماه سالجاري

صادرات كالاهاي صنعتي و معدني 79 درصد افزايش يافت

صادرات كالاهاي صنعتي و معدني 79 درصد افزايش يافت

در فرودين ماه سالجاري ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني با احتساب صنايع دستي به 2/397 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/78 درصد افزايش را نشان مي دهد.

به گزارش خبرنگارقتصادي مهر، دريك ماهه نخست امسال در مجموع 4/1 ميليون تن كالاي غير نفتي به ارزش 6/468 ميليون دلارصادر شده است كه از نظر وزني 4/45 و از نظر ارزشي 6/52 درصد افزايش را نشان مي دهد.


بر اساس اين گزارش  درمدت ياد شده ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني  با احتساب صنايع دستي بالغ بر 2/397 ميليون دلار بوده است كه از نظر وزني  54 و از نظر  ارزشي 8/78 درصد افزايش را در بر دارد .


درمدت ياد شده صادرات تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي به ترتيب 8/1 و1/42 ميليون دلار بود كه بيشتر آن را كالاهاي صنعتي تشكيل مي داد.


اين گزارش مي افزايد : چنانچه 70 درصد مبالغ مذكور را كالاي صنعتي تشكيل دهد ، مجموع صادرات صنعتي و معدني به 428 ميليون دلار افزايش خواهد يافت كه از اين ميزان 2/91 ميليون دلار مربوط به محصولات پتروشيمي، گازها و محصولات پايه نفتي است.
کد مطلب 189126

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