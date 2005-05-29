صادرات كالاهاي صنعتي و معدني 79 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگارقتصادي مهر، دريك ماهه نخست امسال در مجموع 4/1 ميليون تن كالاي غير نفتي به ارزش 6/468 ميليون دلارصادر شده است كه از نظر وزني 4/45 و از نظر ارزشي 6/52 درصد افزايش را نشان مي دهد.



بر اساس اين گزارش درمدت ياد شده ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني با احتساب صنايع دستي بالغ بر 2/397 ميليون دلار بوده است كه از نظر وزني 54 و از نظر ارزشي 8/78 درصد افزايش را در بر دارد .



درمدت ياد شده صادرات تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي به ترتيب 8/1 و1/42 ميليون دلار بود كه بيشتر آن را كالاهاي صنعتي تشكيل مي داد.



اين گزارش مي افزايد : چنانچه 70 درصد مبالغ مذكور را كالاي صنعتي تشكيل دهد ، مجموع صادرات صنعتي و معدني به 428 ميليون دلار افزايش خواهد يافت كه از اين ميزان 2/91 ميليون دلار مربوط به محصولات پتروشيمي، گازها و محصولات پايه نفتي است.