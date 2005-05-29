معاون اقتصادي وزارت امور خارجه: گرو ههاي كاري مذاكره كننده با طرف هاي تجاري ايران تشكيل مي شود//ايران رژيم تجاري خود را به WTO ارايه مي دهد

علي ماجدي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني،گفت: دراين مرحله ايران به عنوان عضو ناظر در WTO پذيرفته شده و در پروسه بعدي كه بسيار زمان بر خواهد بود ايران به عضو اصلي اين سازمان تبديل خواهد شد.

وي افزود: در اين مرحله ايران گروه هاي كاري براي مذاكرات با تمام كشورها وطرف هاي تجاري خود تشكيل داده وموضوعات و موانع مختلف را مورد بررسي قرارخواهند داد.

ماجدي با بيان اينكه پيوستن به WTO نيازبه ساز وكارهاي خاصي دارد،اظهار داشت: ايران بايد رژيم تجاري خود را به اين سازمان ارائه وبه پرسش هاي سازمان درمورد اين اصلاحات پاسخ دهد، كه پس ازبررسي سازمان تجارت جهاني فرآيند الحاق ايران به اين سازمان آغازخواهد شد.

وي با بيان اينكه تجربه نشان داده پيوستن كشورهاي مطرح به WTO بسيار طول مي كشد،افزود: پيوستن چين به اين سازمان حدود 10 سال طول كشيد وكشورهاي عربستان و روسيه پس از گذشت چند سال هنوزموفق به عضويت در اين سازمان نشده اند اما به عنوان عضو ناظر در جلسات سازمان شركت مي نمايند.

ماجدي با بيان اينكه زمان پيوستن ايران به WTO وابسته به اصلاحات اقتصادي كشوراست،تصريح كرد: الحاق ايران به WTO يك فرآيند بسيار پيچيده بوده ودرعين حال فرصتي براي آميخته شدن اقتصاد كشوربا اقتصاد جهاني مي باشد.

وي ظرفيت سازي صنعتي را براي پيوستن به WTO ضروري دانست واظهارداشت: ما بايد براي جذب سرمايه هاي خارجي و پول ارزان بين المللي برنامه ريزي كنيم و قوانين جذب سرمايه گذاري خارجي و گمركي را به طور مناسبي وضع نماييم.

معاون اقتصادي وزير امورخارجه با اشاره به چشم انداز 20 ساله كشور كه ايران را به عنوان قدرت برتر علمي ، اقتصادي و سياسي منطقه معرفي مي كند ، تصريح كرد: ما بايد علاوه بر تقويت سياست تنش زدايي سياست اعتماد سازي را دنبال كنيم چون بدون تعامل با قدرت هاي برتر صنعتي رهايي از چالش هاي اقتصادي بسياردشوار است.