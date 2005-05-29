مسئولان تلويزيون بهاي لازم را به تله تئاتر نمي دهد / ساخت تله تئاتر بيش از يك قسمت ممنوع شد

دكتر جواد ظهيري كه تهيه كنندگي تئاترهاي تلويزيوني " نكراسوف " و " به سوي دمشق " را در كارنامه فعاليت هاي هنري خود دارد، در زمينه آخرين فعاليت هايش در زمينه توليد تله تئاتر گفت: در حال حاضر براي فعاليت در اين زمينه دست نگه داشته ام. چون شرايط توليد تله تئاتر تفاوت كرده است. به اين مفهوم كه در گذشته نمايشنامه اصلي كه براي توليد يك تئاتر تلويزيوني در نظر گرفته شده بود، براي تصويب و بررسي ارايه مي شد و بر اساس ميزان متن، تعداد قسمت هايي كه بايد براي توليد تله تئاتر در نظر گرفته شود، مورد بررسي قرار مي گرفت. براي نمونه تله تئاتر " به سوي دمشق " در قالب 9 قسمت ارايه شد يا تئاتر تلويزيوني " نكراسوف " به صورت 5 قسمت توليد و پخش گرديد. اما در حال حاضر تلويزيون اعلام كرده است، تله تئاترها بايد به صورت تك قسمتي توليد و عرضه شود. اين مساله مشكلاتي را براي متن و سازندگان به وجود مي آورد كه خلاصه كردن متن يكي از اين مشكلات است. از طرف ديگر، شبكه هاي تلويزيوني اهميت و بهاي زيادي به توليد تله تئاتر نمي دهند و آن را جدي نمي گيرند.







نكراسوف

وي در پاسخ به اينكه يكي از مشكلاتي كه در راه ساخت و برقراري ارتباط با تله تئاتر مطرح شده است را كارشناسان در چند قسمتي بودن تئاترهاي تلويزيوني مي دانند، توضيح داد: اين مساله جاي بحث دارد. عده اي معتقدند كه تله تئاتر بايد به صورت تك قسمتي پخش شود و تعدادي ديگر بر اين اعتقادند كه بايد به ميزان متن توجه شود. مساله بر سر اينكه است كه ما تا چه اندازه ميان تئاتر و تئاتر تلويزيوني تفاوت قايل باشيم. تله تئاتر، آميزه اي از تلويزيون و تئاتر است. بنابراين بايد در اين گونه تصويري از امكانات هر دو رسانه استفاده شود. به عبارت ديگر، اگر قرار باشد كه تئاتر تلويزيوني همانند تئاتر صحنه اي باشد، مي توان دوربين تلويزيون را به سالن تئاتر برد و با ضبط يك اثر كامل در حال اجرا آن را در تلويزيون پخش كرد. اما حقيقت اين است كه تلويزيون از قاب و امكاناتي برخوردار است كه بايد مورد استفاده قرار بگيرد و چون تله تئاتر يك اثر تلويزيوني از تئاتر به شمار مي رود، بايد اين شرايط را مد نظر قرار بدهد و از امكانات تصويري نيز بهره ببرد.دكتر ظهيري درباره اينكه تاكنون چند تله تئاتر به صورت تك قسمتي تصويب و توليد شده اند، اظهار داشت: بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تئاترهاي تك قسمتي از كيفيت تله تئاترهاي قبلي برخوردار هستند يا خير.