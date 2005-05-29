سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در وين منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، آخوند زاده پيش از اين كاردار جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو، سفير جمهوري اسلامي ايران در داكا و اسلام آباد ، مدير كل اموراقتصادي و تخصصي بين المللي ، مدير كل امور سياسي بين المللي و مدير كل حقوقي بين المللي بوده است.