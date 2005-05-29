به گزارش خبرگزاري مهر، آخوند زاده پيش از اين كاردار جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو، سفير جمهوري اسلامي ايران در داكا و اسلام آباد ، مدير كل اموراقتصادي و تخصصي بين المللي ، مدير كل امور سياسي بين المللي و مدير كل حقوقي بين المللي بوده است.
به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور
سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در وين منصوب شد
به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهوري اسلامي ايران محمد مهدي آخوند زاده به سمت سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران نزد ملل متحد مستقر در وين منصوب شد.
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