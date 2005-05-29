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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۱۰

به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور

سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در وين منصوب شد

به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهوري اسلامي ايران محمد مهدي آخوند زاده به سمت سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران نزد ملل متحد مستقر در وين منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، آخوند زاده پيش از اين كاردار جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو، سفير جمهوري اسلامي ايران در داكا و اسلام آباد ، مدير  كل اموراقتصادي و تخصصي بين المللي ، مدير كل امور سياسي بين المللي و مدير كل حقوقي بين المللي بوده است.

کد مطلب 189133

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