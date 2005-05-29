25 ميليارد تومان بودجه براي فرودگاه امام(ره) درخواست كرديم//مناقصه فاز دوم فرودگاه امام(ره) تا ماه ديگر برگزار مي شود

اصغر كتابچي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: قرار است دولت به طور تدريجي با پيشنهاد وزارت راه و ترابري براي درخواست 25 ميليارد تومان براي فرودگاه بين المللي امام خميني(رزه) موافقت كند.

وي با اشاره به بدهي حدود 33 ميليارد توماني فرودگاه بين المللي امام خميني( ره) به پيمانكاران اين طرح( شركت ملي ساختمان، دي و...) گفت: هم اكنون حدود 15 ميليارد تومان از مطالبات پيمانكاران اين طرح در شركت فرودگاه هاي كشور سر رسيد شده و هرچه سريعتر نسبت به پرداخت آن بايد اقدام كنيم.

به گزارش مهر، در بودجه سال 1384 بر خلاف بودجه سال 1383 كل كشور براي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) اعتباري در نظر گرفته نشده است.

كتابچي ، اقدامات توسعه اي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) را غير مرتبط با پرداخت بدهي پيمانكاران اين طرح دانست و با اعلام اين كه مناقصه احداث و توسعه فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) براي جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي و داخلي تا يك ماه آينده برگزار خواهد شد، گفت: براساس برآوردهاي صورت گرفته، ميزان سرمايه گذاري براي اين فاز بالغ بر 200 ميليارد تومان خواهد بود.

وي خبر داد: درصورت تامين اعتبار به موقع و دريافت مجوز قانوني، احداث فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) 5/2 تا سه سال طول خواهد كشيد.

كتابچي كه مجري طرح فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) نيز است، گفت: براساس مطالعات و امكان سنجي هاي صورت گرفته، با احداث فاز دوم اين فرودگاه، ظرفيت آن از 5/6 ميليون مسافر فعلي به 10 ميليون نفر در سال خواهد رسيد.

مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور درباره فاز دوم فرودگاه امام(ره) توضيح داد: ساخت كارگودائمي( ترمينال بار)، احداث كترينگ دوم فرودگاه، تاسيس شركت خدمات هندلينگ دوم، مطالعه و احداث هتل، برآورد، مطالعه و امكان سنجي در مورد باند دوم، امكان سنجي ساخت ترمينال دوم از جمله اهداف پيش بيني شده براي احداث فاز دوم اين فرودگاه است.