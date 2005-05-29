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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۴۸

مدير كل دفتربيابانزدايي سازمان جنگلها در گفت و گو با "مهر"

اعتبارات بيابانزدايي 10 درصد نياز واقعي است

اعتبارات بيابانزدايي 10 درصد نياز واقعي است

مدير كل دفتر بيابان زدايي سازمان جنگلها گفت: اعتبارات اختصاص يافته براي اجراي عمليات بيابانزدايي تنها حدود پنج تا ده درصد نياز واقعي بوده است .

سيد محمد موسوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: مجموع اعتبارات مصوب  پرداختي در طول 37 سال گذشته و همزمان با آغاز فعاليتهاي بيابانزدايي در ايران حدود 55 ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان تنها 75 درصد آن يعني معادل 41 ميليارد تومان اختصاص يافته است .

وي تصريح كرد: اين درحالي است كه كل حجم عمليات بيابانزدايي مصوب  27/7  ميليون هكتاربرآورد شده كه از اين ميزان كل عملكرد  حدود 89 درصد يعني معادل 46/6 ميليون هكتار بوده است .

موسوي با اشاره به اينكه در طول 37 سال گذشته اعتباراختصاص يافته براي  تثبيت شن و بيابانزدايي در ايران تنها معادل 41 درصد خسارت  ناشي از فرسايش بادي در كشوربوده است  ، گفت: در صورتي كه كل خسارت ناشي از بلاياي طبيعي در كشورراسالانه  يك هزار ميليارد تومان برآورد كنيم و تنها 10 درصد اين خسارت را ناشي از فرسايش بادي به عنوان يكي از عوامل اصلي پديده بيابانزايي بدانيم ، اعتبار اختصاص يافته  براي تثبيت شن و بيابانزدايي در ايران معادل حدود 41 درصد خسارت يكساله فرسايش بادي به كشور است .

وي خواستار حمايت دولت و مجلس شوراي اسلامي از برنامه هاي بيابانزايي سازمان در برنامه چهارم توسعه شد واظهار داشت:  با توجه به وقوع بحران خشكسالي چند ساله در شرق  و جنوب كشور و آثار گسترده اكولوژيكي ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي  آن ، توجه جدي دولت  و مسوولان ضروري است .

کد مطلب 189146

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