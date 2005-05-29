مدير كل امور صادرات وزارت صنايع: كالاهاي ايراني راحتر صادر مي شود

احمد قاسمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد مهربا بيان ان مطلب گفت: در حال حاضرصادرات كالاهاي ما با محدوديت هايي مواجه است كه اميدواريم تا 10 سال آينده و در زمان ورود به سازمان تجارت جهاني موانع پيش روي صادرات برطرف شود.

وي با اشاره به واردات انواع كالاي خارجي به كشورافزود: در حال حاضر براي ورود انواع كالاهاي خارجي به كشورهيچ گونه محدوديتي وجود ندارد

وي تصريح كرد: تعرفه واردات هم اكنون 23 ، 24 درصد است كه اين امرما را در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني با مشكلي موجه نخواهد كرد.

مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن با اشاره به اينكه برخي از كارشناسان معتقدند كه بخش صنعت ما آمادگي لازم براي اين الحاق را ندارد، خاطر نشان كرد: اين امر درست نمي باشد و بخش صنعت براي اين الحاق آماده است.

قاسمي با اشاره به پيامدهاي عضويت ناظر ايران در WTO افزود: اين عضويت هم اكنون براي ما پيامدي به دنبال ندارد اما ما بايد تا زمان ورود به اين سازمان خود را آماده كنيم.