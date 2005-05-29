طيب عشق در شبكه تهران

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، هدف از اين ويژه برنامه احياي خاطرات 14و15 خرداد ، پاسداشت آن ايام واطلاع رساني پيرامون آن دوران مي باشد . اين برنامه درحقيقت سعي دارد ابعاد تازه اي وحوادث آن روزگار را با حضور كارشناسان وصاحبنظران كنكاش نمايد. اين برنامه كه قالب مستند روايي وتركيبي دارد در90دقيقه توليد شده است وعوامل زيردرتهيه آن فعاليت داشته اند .

تهيه كننده اين برنامه :حميد رضا خيرخواه و نويسنده ، محقق و مجري آن :ناصرخيرخواه مي باشد. كارگردان "طيب عشق" پيام ابراهيم پور مي باشد.

همچنين "قدمي با مهتاب" عنوان برنامه اي است كه در15 خرداد به مناسبت قيام 15 خرداد پخش خواهد شد. اين برنامه تركيبي كه در55 دقيقه درگروه معارف شبكه تهران توليد شده شامل بخشهاي متنوعي ازقبيل ادبيات انقلاب با حضورعبدالجباركاكايي ، ذكر خاطرات 15 خرداد سال 1342از زبان طلاب و مدرسين مدرسه فيضيه قم ، كلام امام ، نمايش ، تواشيح وسرود مي باشد. همچنين دراين برنامه بحث كارشناسي با حضوردكترجواد منصوري استاد دانشگاه پيرامون قيام 15خرداد پخش خواهد شد.

برنامه "قدمي با مهتاب" در14 خرداد نيز به مناسبت رحلت جانگداز رهبرفرزانه انقلاب امام خميني (ره ) پخش خواهد شد. اين برنامه كه در گروه معارف شبكه تهران توليد شده شامل بخش كارشناسي با حضورحجت الاسلام والمسلمين رحيميان نماينده ولي فقيه دربنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بحث پيرامون وصيت نامه حضرت امام توسط دكتركوچك زاده استاد دانشگاه ، بيان جايگاه شعرامام درادبيات فارسي توسط عبدالجبار كاكايي ، بخش نمايشي وگزارشهاي پخش شده ازرحلت امام درسال 68 مي باشد .

تهيه كننده اين برنامه صالح دريايي فرد، كارگردان آن حسن صدخسروي مي باشد. كارگردان بخش نمايشي آن نيز سعيد باقري است.