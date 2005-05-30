سفير ايران در ژاپن: صدور كالا هاي واسطه اي رمز موفقيت ايران در WTO است

محسن طلايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" درخصوص عضويت ايران درWTO گفت: بحث صادرات و تجارت جهاني بحث پيچيده اي است. به دليل اينكه صادرات درانتهاي يك فرآيند اقتصادي به وجود مي آيد و برخي به اشتباه براي گسترش تجارت جهاني خود صادرات را هدف قرار داده و به مقدمات كارتوجهي نمي كنند.

وي با اشاره به اينكه گسترش تجارت نيازمند اقدامات و پيش زمينه هاي خاصي است،افزود: اين تدابيردرفضاهاي بين المللي متفاوت جواب هاي مختلفي خواهد داد،به طور مثال اگر اقتصاد جهاني رشد بالايي داشته وبحران هاي بين المللي وجود نداشته باشد، اقدامات شما موثرترخواهد بود.

طلايي با اشاره به اينكه اين امر براي تمام كشورهاي دنيا صادق است ،اظهارداشت: تفاوت كشور هاي عضو درسازمان تجارت جهاني با كشورهاي غيرعضو دراين است كه كشورهاي عضو درتحولات بين المللي با موانع كمتر سياسي،حقوقي ،اقتصادي ،منطقه اي وحتي امنيتي روبه روهستند.

وي با بيان اينكه موقعيت هر كشوردرسازمان تجارت جهاني را توانايي هاي آن كشور ايجاد مي كند،افزود: نمي خواهم بگويم با عضويت در WTOصادرات افزايش پيدا مي كند اما بسياري ازموانع برداشته مي شود و در اين زمان بيشتر با موانع تكنيكي روبه رو خواهيم شد تا موانع سياسي وامنيتي.

مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اينكه صادرات غيرنفتي كشوربه دو دسته سنتي وصنعتي - معدني تقسيم مي شود،تصريح كرد: در مورد صاردات محصولات سنتي مانند فرش وپسته هم ظرفيت توليد ما محدود است و هم بازار بين المللي آن سقف كوچكي دارد. درعين حال در اين بازار با رقباي مختلفي روبه ورهستيم.

وي با بيان اينكه با توجه به شرايط اقتصادي ايران درصدوركالاهاي صنعتي وسرمايه توفيق چنداني نخواهد داشت،تصريح كرد:ما بايد براي حضورموفق درسازمان تجارت جهاني روي كالاهاي واسطه اي مانند مواد پتروشيمي،فرآورده هاي نفتي تمركز كنيم.

سفير ايران درژاپن با اشاره به اينكه الحاق ايران به WTO با موانع سياسي وفني رو به روخواهد بود،گفت : براي رفع موانع سياسي بايد برنامه ريزي دقيقي در خصوص تنش زدايي و اعتماد سازي بين المللي صورت دهيم، همچنين براي برطرف كردن مشكلات فني و انجام دادن اصلاحات اقتصادي مي توانيم از تجربه كشور هاي ديگر به طور مطلوبي استفاده كنيم.