بالاخره اروپا حرف جديدي زد// اگر پيشنهاد اروپا را بپذيريم تعليق داوطلبانه سايت اصفهان ادامه خواهد يافت// از تلاش اروپا براي پيوستن ايران به WTO قدرداني مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آصفي در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران درخصوص پاسخ ايران به پيشنهاد اخير اروپا در مذاكرات هسته اي در ژنو گفت: بالاخره اروپا حرف جديدي زد و باعث شد فضاي مذاكره متفاوت شود. پيشتر ايران پيشنهاد مي داد و اروپا وقت تلف مي كرد ولي اين بار اروپا متعهد شد ظرف 2 ماه طرح جامع خودش را ارايه دهد . اين پيشنهاد در دست بررسي است و هنوز اصل اينكه پيشنهاد را بپذيريم يا نه بايد مورد بررسي مسئولان قرار گيرد. منتظر هستيم كارشناسان ما از مذاكرات بازگردند.

وي افزود: اگر پيشنهاد را بپذيريم تعليق داوطلبانه اصفهان ادامه خواهد داشت اما اگر نپذيريم در اصفهان كار را آغاز مي كنيم اما به هر حال در آغاز به كار اين كارخانه در آينده شكي وجود ندارد.

وي درباره توقيف محموله ورق آلومينيوم توسط آلمان در بلژيك گفت: ما بايد ابتدا از وزارت بازرگاني معاون و فلزات و گمركات بپرسيم تا كاملا در جريان واقعه قرار بگيريم. اين قبيل محدوديت ها و فشارها مغاير با روح همكاري ما و كشورهاي اروپايي و مغاير با روح تجارت آزاد است.

سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سوال كه آيا پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر در WTO و انعطاف آمريكا در اين خصوص به معناي صرفه نظر ايران از چرخه سوخت است، گفت: حقوق ما در WTO بي جهت ناديده گرفته شده بود و از تلاش كشورهاي اروپايي براي پيوستن ايران قدرداني مي كنيم البته هيچ چيز جاي حقوق ما را براي داشتن چرخه سوخت و داشتن فن آوري هسته اي نمي گيرد و اين را به صراحت اعلام كرده ايم.

وي در پاسخ به اين سوال كه چند سال طول مي كشد تا ايران به عنوان عضو رسمي سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود گفت: كشورهاي مختلف ميزان مذكراتشان متفاوت بوده است. زمان نمي شود رويش گذاشت، هر كشوري زمان مخصوص به خودش را براي عضويت دائم طي كرده است. به هر حال اين كليد زده شد.

آصفي تصريح كرد: اروپايي ها خيلي تلاش داشته اند به خاطر همكاري ايران با اروپا در مذاكرات هسته اي فشارهايشان را مضاعف كنند و به اين نتيجه برسند از جمله اينكه قرار بود جلسه WTO قبل از مذاكرات باشد اما به بعد از آن موكول شد و بر اين اساس مي توان گفت كه از نظر اروپا، پيوستن ايران به WTO و مذاكرات هسته اي با هم ارتباط داشته است اما آنچه مسلم است اين است كه هيچ چيز جاي غني سازي را براي ايران نخواهد گرفت.

وي درخصوص بي نتيجه ماندن نشست بازنگري در NPT و دلايل آن گفت: اين هفتمين اجلاس بود و بدون هيچ گونه توصيه محتوايي جلسه پايان يافت و دليلش صرفا مشكل ما و آمريكا نبود.

حميدرضا آصفي خاطرنشان كرد: آمريكا مي خواست حقوق را براي خودشان بگيرند و محدوديت ها را براي كشورهاي ديگر اعمال كنند. آمريكا تلاش داشت از ايران به عنوان ناقض NPT ياد كند اما با تلاش هايي كه شد، ناكام ماندند. اجلاس به خاطر زياده خواهي كشورهاي غربي به سركردگي آمريكا با شكست مواجه شد.

وي درباره نزديكي مواضع مصر و ايران در اين اجلاس گفت: مصر هم مثل همه كشورهاي غيرمتعهد از سياست دوگانه مورد نظر آمريكا راضي نبوده اند.

آصفي درخصوص ادعاي گزارش هفته نامه اشپيگل شامل اينكه پرويز مشرف گفته كه ايران به دنبال بمب هسته اي است، گفت: من هنوز نمي دانم اين هفته نامه منتشر شده است يا خير اما به هر حال بعيد به نظر مي رسد آقاي مشرف چنين چيزي گفته باشد چون وي مي داند كه ايران به دنبال چنين چيزي نيست.اميدواريم پاكستاني ها روشن كنند كه در اين گزارش، تحريف صورت گرفته است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر شايعه حضور زرقاوي در ايران براي معالجه گفت: ايران يك كشور شفاف است و نمي توان چيزي را در آن مخفي كرد طوري كه كسي نبيند. اين حرف هم مثل ساير شايعاتي است كه پيشتر گفته مي شد كاملا ناشيانه است.

خبرنگاري از پيش بيني آصفي در خصوص پايان مذاكرات هسته اي ايران و اروپا پرسيد و وي گفت: انشاالله پاياني خوش. ما اميدواريم طرح اروپاييها منافع ما را تامين كند. از آغاز تاكيد داشتيم شفاف سازي و اعتماد سازي كنيم. خود اروپاييها هم فهميده اند كه اين پرونده از طريق مذاكره به نتيجه مي رسد و ارجاع پرونده به شوراي امنيت كه نگران آن هم نيستيم بيشتر به ضرر اروپا خواهد بود.

وي درخصوص سفرش به كويت توضيح داد : به خاطر گفت وگو با وزير اطلاع رساني كويت به اين كشور مي روم.

سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص توقيف لنج اماراتي در روزهاي گذشته و تاثير آن بر روابط دو كشور گفت: آنها به آبهاي سرزمين جمهوري اسلامي ايران وارد شده بودند چند وقت پيش هم لنجهاي ما در آب هاي خود ما توسط امارات توقيف شد. دو كشور همسايه هستند آب هم مشترك است به دوستانمان گفته ايم مساله را بررسي و حل كنند اما به هر حال فكر نمي كنم اين مساله در روابط تاثير بگذارد؛ روابط ما با امارات ابعاد گسترده اي دارد.

وي در خصوص آزاد سازي عدهاي از زندانيان ايراني در عراق توضيح داد: در روابط با عراق تحولات مثبتي را شاهد هستيم . گروه سازمان حج و زيارت به عراق رفت. در گفت وگويي كه آقاي خرازي در عراق داشتند بر ضرورت آزاد سازي تاكيد شد، خوشبختانه چند صد نفر آزاد شدند. دولت عراق اسامي 205 نفر را داده اند كه به خانواده هايشان اعلام كرده ايم البته تعداد آزادشدگان بيشتر از آن است.

وي با تاكيد بر اهميت سفر نخست وزيرعراق به ايران گفت: وي ظرف يكماه آينده براي يك سري مذاكرات بزرگ و گسترده به ايران مي آيد.همچنين هفته آينده معاون وزير خارجه عراق به ايران خواهد آمد و در خصوص گشايش سه كنسولگري، گفت وگو خواهيم كرد.

سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به انفجارهاي پاكستان گفت: اين قبيل اقدامات با هيچ منطقي سازگاري ندارد و با هر منطقي محكوم است.

خبرنگاري پرسيد ايران پيشتر بر ضرورت آغاز به كار هر چه سريعتر اصفهان تاكيد مي كرد اما امروز اروپا درخواست تعويق اين كار تا بعد از انتخابات رياست جمهوري را داشته است، چگونه مذاكرات را موفق مي خوانيد كه آصفي در پاسخ گفت: اروپا تاكنون حاضر نبود طرحي دهد مباحث مختلفي را مطرح مي كردند و از طرح دادن ابا داشتند. حالا شرايط فرق كرده است. پيشنهاد اوليه اروپا براي دادن طرح بيشتراز 2 ماه بود اما مخالفت كرديم لذا فكر مي كنيم ابتدا بايد ببينيم مسئولان اين پيشنهاد را مي پذيرند يا نه.

وي در پاسخ به اين سوال كه براي آشنايي ايرانيان خارج از كشور با كانديداهاي رياست جمهوري چه كرده ايد، گفت: شبكه هاي ماهواره اي جمهوري اسلامي ايران مثل جام جم، برنامه هايي را ترتيب داده اند. اميدواريم كه شهروندان ايراني با كانديداها آشنا شوند. با دوستانمان در شوراي نگهبان هفته اي چند بار جلسه داريم تا در مورد صندوقهاي اخذ راي در شهرهاي مختلف خارج از كشور به نتيجه برسيم به هر حال تصميم گيري نهايي با شوراي نگهبان است.

آصفي در پاسخ به سوالي در خصوص بازتابهاي بين المللي تحولات اخير در آستانه انتخابات ازجمله تاثير صلاحيت مجدد برخي كانديداها گفت: هر چه گرايشات مختلف در انتخابات باشد مشاركت و امكان انتخاب را بيشتر مي كند لذا وزارت خارجه از اينكه دخالت شد و صلاحيت برخي كانديداها مجددا تاييد شد تا گرايشهاي مختلف حضور داشته باشند، استقبال مي كند.

سخنگوي وزارت خارجه كشورمان با بيان اينكه نامه حداد عادل و موافقت مقام معظم رهبري بهانه ها را از برخي بهانه جويان گرفت، گفت: البته ما هر كار كنيم عده اي از هر موضوعي براي بهانه جويي استفاده مي كنند.