/ اختصاصي مهر / امسال ناشران " مشكل كاغذ " ندارند

به گزارش مهر ، در پي بروز شايعاتي ميان ناشران مبني براينكه امسال هم مانند سال گذشته ممكن است با مشكل كمبود كاغذ مواجه شويم ، شركت تعاوني اتحاديه ناشران با رد اين موضوع اعلام كرد كه امسال هيچ نگراني از بابت تامين كاغذ ناشران در سال 1384 وجود ندارد .

مرتضي بايندريان ، رئيس شركت تعاوني ناشران تهران در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، با تاكيد براين نكه كه امشال هيچ مشكلي براي تامين كاغذ ناشران نخواهيم داشت افزود : در شركت تعاوني ناشران روزانه بين 45تا 70 هزار بند كاغذ ميان ناشران توزيع مي شود ناشران بنا به درواست خود ونوع كاغذي كه مورد نيازشان باشد براي دريافت كاغذ درخواستي - همانند سال گذشته - خيلي معطل نخواهند شد .

وي درباره پيش بيني كاغذ مورد نياز ناشران در سال 1384 گفت : ما پيش بيني كرده ايم كه درسال 1384 در حدود 90000تن كاغذ مورد نيازناشران باشد وبراساس اين نياز تاكنون 80000تن كاغذ توسط نهادهاي مختلف ثبت سفارش شده و به مرورخريداري و به كشور وارد خواهد شد .

بايندريان تصريح كرد : ما نمي توانيم كل كاغذ مورد نياز را يكجا خريداري كنيم و اصلا چنين كاري ممكن نيست . در خريد هاي كلان ابتدا ثبت سفارش مي كنند وبه مرور به كشور حمل مي شود .

ارشد عين اللهي - عضو ديگر هيات مديره شركت تعاوني ناشران افزود : به هيچ وجه فكر نمي كنم كه امسال مشكلي براي تامين كاغذ درخواستي ناشران داشته باشيم و از اين بابت به ناشران اطمينان مي دهم .

به گزارش مهر ، شركت تعاوني ناشران بروز مشكل در تامين كاغذ در كشور را به دليل واردات دولتي اين كالا مي داند وبه گفته هيات مديره شركت تعاوني ناشران اگر سوبسيد كاغذ برداشته شود ، ديگر در كشور مشكل تامين كاغذ را نخواهيم داشت واين كالا به صورت عادلانه ميان ناشران توزيع خواهد شد .

گفتني است در روزهاي آينده بخشي ازكاغذ خريد دولتي به ميزان 20000 تن از بنادر كشور به سمت تهران در حال حمل است .