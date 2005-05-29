آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار دانشجويان: آمريكا بايد خصومت با ايران را كنار بگذارد//بايد به فناوري هسته اي، غير از مسايل نظامي ادامه دهيم// از سليقه هاي مختلف در كابينه استفاده مي كنم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با ابراز خوشحالي از ديدار با دانشجويان، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه هاشمي خود را چگونه معرفي مي كند؟ گفت: طلبه اي بودم كه از سنين نوجواني وارد قم شدم و بخاطر ملي شدن صنعت نفت، علاقمند به مسائل سياسي شدم و بعد از پايان دوره تحصيلات، اقدام به چاپ نشرياتي مانند "مكتب تشيع" در قم كردم. شاگرد امام بودم. با شروع مبارزات روحانيت در خدمت ايشان بودم. با پيروزي انقلاب در مسووليتهاي حساس قرار گرفتم. در اين مدت، همه عمرم شبانه روزي صرف امور انقلاب شده و بقيه عمرم نيز چنين خواهد بود.

وي تاكيد كرد: مردم ايران بايد جايگاه بسيار شايسته اي داشته باشند و اميدوارم اهداف بلندي براي سربلندي ايران داشته باشند.

هاشمي در پاسخ به سوال دانشجوي ديگري مبني بر اينكه راهكار شما در تاييد وزرايي كه به مجلس معرفي مي كنيد و تعامل با مجلس در خصوص طرحها و لوايح چه خواهد بود؟ گفت: مسلمانهاي انقلابي اصول را قبول دارند، اما سليقه ها مختلف است .فكر نمي كنم لوايح با مجلس در تعارض قرار گيرد. مجلس را مجلس معقولي مي دانم. با مجلس همكاري خوبي خواهم داشت و نبايد از تقابل با مجلس نگران بود. اكنون هم اكثريت نمايندگان مجلس از نامزدي من حمايت دارند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني افزود: سعي مي كنم از سليقه هاي مختلف در كابينه استفاده كنم. طبيعتا در انتخاب وزرا با مقام معظم رهبري و بزرگان مشورت مي كنم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دانشجوي علوم پزشكي تهران در مورد روابط دختر و پسر، اظهار داشت: روابط انسانها بايد در چارچوب اصول اسلامي و عقيدني شكل بگيرد و با هر كار خلاف شرع مخالفم و سخت گيري هاي خارج از احكام شرع موافق نيستم .

آيت الله هاشمي رفسنجاني از مخالفت با تحميل سليقه به افراد، گفت: قانون بايد در جامعه اجرا شود. توقع داريم مردم اصول اسلامي را رعايت كنند. اگر اسلام واقعي اجرا شود، خيلي راحت تر از مكاتب ديگر مي توانيم زندگي كنيم.

ايشان در پاسخ به سوال يك دانشجوي ديگر مبني بر اينكه تا چه حد به تحقيق و پژوهش و پژوهشگران توجه خواهيد كرد؟ گفت: بايد پژوهش جدي گرفته شود. اكنون اولويت ما توسعه كيفي دانشگاه و توسعه در بعد بين المللي است و اميدوارم در آينده يكي از مراكز مهم پژوهشي منطقه باشيم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوال ديگري در مورد وضعيت خانوادگي ايشان، اظهار داشت: پيش از انقلاب جزو طلبه هاي متمكن بودم و با پيروزي انقلاب بخشي از دارايي به تدريج براي زندگي خود و فرزندان و براي انقلاب خرج كردم. اكنون فقط يك قطعه زمين در قم دارم و در تهران ملكي و خانه اي از خودم ندارم. البته قبل و بعد از مسووليتم ليست دارايي هايم را به قوه قضائيه ارائه كرده ام.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ به سوال دانشجوي رشته خلباني مبني بر تحول در صنعت هوانوردي، گفت: اكنون در بخش حمل و نقل هوايي در مضيقه هستيم. در دوران مسووليتم قدمهايي براي توليد و ساخت هواپيما برداشتيم كه ايران 140 محصول آن دوران است. اميدوارم با بهبود روابط خارجي، بتوانيم در صنعت هوانوردي تحول چشمگيري داشته باشيم.

يك دانشجوي پيام نور آبادان از آيت الله هاشمي رفسنجاني پرسيد: شما را يكي از بارزترين چهره هايي مي دانند كه در موفقيت آقاي خاتمي نقش مهمي داشته ايد. آيا به اين مساله اذعان داريد؟

وي پاسخ داد: من در حد برگزاري انتخابات سالم موثر بودم و از خدشه واردن شدن به راي مردم جلوگيري كردم.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين سوال كه نظر صريح شما در مورد رابطه با آمريكا چيست؟ گفت: آمريكا بايد خصومت با ايران را كنار بگذارد و حسن نيت نشان دهد. آمريكايي ها اگر به رابطه با ايران تمايل دارند. اگر خصومتي بين ما نباشد، مشكلات ما و آمريكا كمتر خواهد شد. البته تصميم نهايي در اين مورد به نظر مقام معظم رهبري بستگي دارد.

دانشجوي ديگري نظر ايشان را ، راجع به تروريسم، صلح خاورميانه و فناوري هسته اي پرسيد كه آيت الله هاشمي رفسنجاني پاسخ داد: بايد به فناوري هسته اي، غير از مسايل نظامي، ادامه دهيم. بايد اروپايي ها و آمريكا را قانع كنيم كه ما به دنبال اهداف نظامي نيستيم.

ايشان افزود: ما بيش از هر كشور ديگري قرباني تروريسم بوده ايم و آن را مضر مي دانيم.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در خصوص فناوري هسته اي نيز تاكيد كرد: بايد با حوصله و تدبير به حقمان برسيم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه زندگي شايسته را چگونه ترسيم مي كنيد؟ گفت: مهمترين مساله براي جوانان، تحصيل و فراهم كردن امكانات مناسب براي تحصيل است. بايد براي شغل، ازدواج، تفريح و نشاط جوانان در حدود عقايد ديني و اخلاقي اقدام كنيم. اگر راه درستي را در اقتصاد در پيش بگيريم، مي توانيم سرمايه هاي داخلي و خارجي را جذب و ميدان كار را براي بخش خصوصي بيشتر كنيم.

ايشان تاكيد كرد: نبايد در مسائل خصوصي جوانان سخت گيري كنيم.

آيت الله هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اينكه جوانان بايد در مسايل سياسي حق تعيين سرنوشت داشته باشند، گفت: نسل موجود وارث انقلاب است و بايد براي حضور آنان زمينه سازي كنيم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد حضور بعد از اين زنان در عرصه هاي مختلف اظهار داشت: زنان از نيروهاي سازنده و تاثيرگذار جامعه هستند و هيچ دولتي نمي تواند حضور و نقش زنان را ناديده بگيرد.

ايشان در خصوص اشتغال متخصصين داخلي نيز گفت: طبيعتا در اجراي طرحهاي عمراني اولويت با نيروهاي متخصص داخلي است و قراردادهاي خارجي نيز بايد طوري تنظيم شوند كه بخشي از كار به نيروهاي داخل واگذار شود.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در مورد نقش اقوام ايراني در دولت آينده اظهار داشت: بايد در مواردي كه اقوام مي توانند به اداره كشور كمك كنند، از آنها استفاده كنيم. علاوه بر اين، اقوام ايراني مي توانند وسيله اي براي تامين امنيت كشور باشند.

يكي ديگر از دانشجويان از آيت الله هاشمي رفسنجاني پرسيد: يكي از انتقاداتي كه به دولت شما وارد مي شود، عدم حمايت از مديراني مثل كرباسچي، نوري و مهاجراني است. آيا چنين انتقادي را قبول داريد؟ ايشان پاسخ داد: در دوران مسئوليت، به حمايت بيش از حد مديرانم، متهم مي شدم. البته مواردي كه مطرح شد، در دولت بعدي بود. با اين وجود فقط من از اين افراد حمايت كردم و ديگران كه بيشتر مديون آنها بودند، از آنها دفاع نكردند.

ايشان در ادامه، در خصوص برنامه هاي حمايت از جذب نخبگان نيز گفت: بايد شرايطي ايجاد كنيم كه نخبگان براي ادامه تحصيل و كار، راحت باشند. بهترين راه اين است كه امكانات مناسب را براي نخبگان فراهم كنيم.