آيت الله منتظري هرگز پيامي براي معين ننوشته و تاكنون حتي دراين زمينه اظهار نظري نكرده است

احمد منتظري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با تكذيب اين خبر گفت : آيت الله منتظري هرگز پيامي براي آقاي معين ننوشته است و تاكنون حتي در اين زمينه اظهار نظري نكرده است.

گفتني است ؛ پايگاه اطلاع رساني مهدي كروبي امروز به نقل از اسدالله بيات عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نوشت : بنا بر اطلاع موثق آيت الله منتظري در پيامي به آقاي دكتر معين توصيه كرده اند كه در انتخابات رياست جمهوري به نفع آقاي كروبي انصراف دهد و اين امر را به صلاح اصلاح طلبان و زمينه ساز پيروزي آنان در انتخابات دانسته است.