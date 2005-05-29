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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۲۲

احمد منتظري در گفت و گو با"مهر":

آيت الله منتظري هرگز پيامي براي معين ننوشته و تاكنون حتي دراين زمينه اظهار نظري نكرده است

احمد منتظري فرزند آيت الله منتظري خبر درخواست پدر خود از مصطفي معين كانديداي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري مبني بر كناره گيري از اين عرصه به نفع مهدي كروبي را تكذيب كرد.

احمد منتظري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با تكذيب اين خبر گفت : آيت الله منتظري هرگز پيامي براي آقاي معين ننوشته است و تاكنون حتي در اين زمينه اظهار نظري نكرده است.

گفتني است ؛ پايگاه اطلاع رساني مهدي كروبي امروز به نقل از اسدالله بيات عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نوشت : بنا بر اطلاع موثق آيت الله منتظري در پيامي به آقاي دكتر معين توصيه كرده اند كه در انتخابات رياست جمهوري به نفع آقاي كروبي انصراف دهد و اين امر را به صلاح اصلاح طلبان و زمينه ساز پيروزي آنان در انتخابات دانسته است.

کد مطلب 189191

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