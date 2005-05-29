خبر ارسال نامه آيت الله منتظري به معين صحت ندارد

علي شكوري راد در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در واكنش به اين خبراظهار داشت : هنگامي كه بنده به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي دكتر معين از اين موضوع خبر ندارم به اين معناست كه اين خبر واقعيت بيروني ندارد .

وي در خصوص اظهار نظر درزمينه علت اعلام اين خبر از سوي پايگاه اطلاع رساني كروبي گفت: من نيايد به خاطر اظهارات آنها پاسخگو باشم .

اين در حالي است كه پايگاه اطلاع رساني كروبي در خبري اختصاصي اعلام كرده است : آيت الله منتظري اين امررا به صلاح اصلاح طلبان و زمينه ساز پيروزي آنان در انتخابات دانستند.