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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۴۶

رئيس ستاد انتخاباتي معين در گفتگو با "مهر"

خبر ارسال نامه آيت الله منتظري به معين صحت ندارد

رئيس ستاد انتخاباتي معين خبر ارسال نامه آيت الله منتظري به معين را تكذيب كرد .

علي شكوري راد در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در واكنش به اين خبراظهار داشت : هنگامي كه بنده به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي دكتر معين از اين موضوع خبر ندارم به اين معناست كه اين خبر واقعيت بيروني ندارد .

وي در خصوص اظهار نظر درزمينه علت اعلام اين خبر از سوي پايگاه اطلاع رساني كروبي گفت: من نيايد به خاطر اظهارات آنها پاسخگو باشم .

اين در حالي است كه پايگاه اطلاع رساني كروبي در خبري اختصاصي اعلام كرده است : آيت الله منتظري اين امررا به صلاح اصلاح طلبان و زمينه ساز پيروزي آنان در انتخابات دانستند.

کد مطلب 189193

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