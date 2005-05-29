همه پرسي سراسري قانون اساسي واحد اروپايي در فرانسه آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، امروز بيش از 40 ميليون فرانسوي با حضور در پاي صندوق هاي راي نظر خود را درباره اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در كشورشان با آراي خود اعلام خواهند كرد.

بر اساس گزارشهاي رسيده به جز دو شهر پاريس و ليون كه تا ساعت 22 شب فرصت شركت در همه پرسي را دارند، ديگر شهرهاي فرانسه تا ساعت 20 بايد در پاي صندوق هاي راي حاضر شوند .

به نوشته اين منبع خبري، پيش از برگزاري اين همه پرسي، تعداد نظرسنجي هاي انجام شده ميان مردم اين كشور نيز افزايش يافت كه همگي آنها از مخالفت قاطع فرانسوي ها با اجراي اين قانون اساسي حكايت داشت .

قانون اساسي واحد اروپايي زماني مي تواند از قدرت لازم برخوردار باشد كه تمامي 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي آن را به تصويب رسانده باشند .

پيش از اين مقامات اتحاديه اروپايي از لزوم اجراي اين قانون اساسي واحد در سال 2006 ميلادي خبر داده بودند.

اين در حالي است كه حدود 300 هزار فرانسوي مقيم خارج از اين كشور نيز روز گذشته راي خود به اجراي قانون اساسي واحد اروپايي را در صندوق ريختند .