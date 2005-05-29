جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي حمايت خود را از كانديداتوري قاليباف اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل بيانيه جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي به شرح ذيل است:

ملت رشيد و فهيم ايران اسلامي!

بي ترديد 27 خرداد 84 روزي مهم و بزرگ در تاريخ ايران خواهد بود. روزي كه زن و مرد، روستايي و شهري، دانشگاهي و روحاني، ترك و كرد، لر و بلوچ و همه ملت بزرگ ايران براي اثبات بودن و خواستن به پاي صندوق هاي راي خواهند آمد تا بگويند ما هستيم و بودن خويش را با آراي ميليوني به رخ بيگانگان بكشند چرا كه بدخواهان ملت و انقلاب به دنبال تحريم انتخابات و حضور كمرنگ مردم هستند تا آن را نشانه اي از كاهش اقتدار ملي در سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي بنامند.

اما اين بار نيز جهانيان مشاهده خواهند كرد كه ملت بزرگ ايران از آرمانها و منافع ملي خود با حماسه آفريني ديگري پشتيباني خواهند كرد و بر اين اساس بايد گفت 27 خرداد روز شادي و عزت ملت و روز ياس و شكست دشمنان خواهد بود.

جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تجليل و سپاس از حضور هميشگي و متعهدانه مردم عزيز و سرافراز در عرصه هاي مختلف همواره تلاش كرده است تا درك و تبيين درست و صحيحي از مطالبات حقيقي مردم شريف دست يابد و بي گمان عرصه انتخابات را مهمترين آزمون خود و ساير احزاب و تشكل هاي سياسي در ميزان وفاداري به خدمت صادقانه به مردم مي داند.

و اينكه در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه برگ زريني در كارنامه ملت بزرگوار ايران مي باشد فرزندان شما در جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تلاش كرده اند تا به سهم خود در فراهم ساختن حضور حداكثري مردم ايفاي وظيفه نمايند و كانديدايي را براي تصدي رياست قوه مجريه به ملت فهيم، آگاه و انقلابي معرفي نمايند كه دستاورد انتخاب او انشاءالله خدمت صادقانه به مردم و پيشرفت همه جانبه ايران اسلامي همراه با كارآمدي ، عدالت و آباداني باشد.

بر اين اساس لازم مي داند مواردي را خدمت شما مردم شريف و رشيد ايران اسلامي اعلام نمايد:

1- ما رييس جمهور را عالي ترين مقام اجرايي كشور كه مسووليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد مي دانيم. درك درست از وظايف خطير و بس مهم رياست جمهوري محتاج مرداني كارآزموده مدير، مدبر، متعهد و كاردان است.

بر اين اساس به سهم خود همراه با ساير جريانات اصولگرا تلاش كرديم كه جمعي از بهترين مردان ايران زمين را به عنوان نامزد انتخاباتي كه به مثابه يك سبد پر از گل بودند را در معرض افكار عممي قرار دهيم. برادران بزرگوار و خدوم آقايان احمدي نژاد ، ولايتي، لاريجاني ، قاليباف، رضايي ، توكلي كه همگي كارنامه اي مملو از خدمت صادقانه به مردم را به همراه داشتند براي رقابت جدي از ميان بيش از 15 نفر به عنوان بهترين برگزيديم كه حضور آنان در ماههاي اخير نقش بسيار مهمي در فراهم ساختن حضور بيشتر مردم در انتخابات داشت.

2- از آنجا كه از ميان شش نامزد در نهايت بايد يك نفر به مردم معرفي مي گرديد تا از پراكندگي آراء و تشتت افكار عمومي جلوگيري شود. از همان ابتدا در مجموعه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي و سپس ميثاق 4 نفره و نيز در تلاش هايي كه دكتر حداد عادل رييس محترم مجلس شوراي اسلامي دنبال مي نمود معيار كانديداي نهايي "مقبوليت" و "داشتن آراء بالا در نزد مردم" تعريف گرديد.

بديهي بود كه براي رسيدن به اين شاخصه "نظرسنجي" يگانه معيار معتبر و علمي بود كه انتظار مي رفت همگان از يافته ها و نتايج آن تبعيت كنند.

3- ما در جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي به سهم خود تلاش كرديم تا از طريق برگزاري جلسات، گفتگو، رايزني، تبادل نظر با احزاب و تشكل هاي سياسي بالاخص نامزدها بتوانيم تا قبل از موعد ثبت نام (20 ارديبهشت) به كانديداي واحد دست يابيم كه متاسفانه به دلايلي اين توفيق حاصل نشد و بالاجبار 5 خرداد را به عنوان پايان رقابت در مجموعه جريان اصولگرا قرار داديم تا بر پايه آخرين نظرسنجي ها بتوانيم كانديداي نهايي خود را معرفي نماييم تا بيش از اين فرصت ها از دست نرود.

4- اينك ما هستيم و پيمان و عهدي كه با شما ملت بزرگوار منعقد كرده بوديم ما گفتيم كه همه نامزدهاي اصولگرا حداقل معيارها و صفات شايستگي و صلاحيت كانديدايي را دارند پس يگانه راه نيل به كانديداي واحد انجام نظرسنجي در پايان ارديبهشت ماه و اعلام نظر مي باشد . ما همواره اعلام كرديم كه تابع نظرسنجي ها كه به آراي مردم نزديك تر است خواهيم بود و براي رسيدن به وحدت و اجماع اصولگرايان حاضريم از كانديداي اختصاصي خود عدول نموده و هر كانديدايي كه در نظرسنجي ها بالاترين وضعيت را داشت از او حمايت كنيم حتي اگر او در فهرست كانديداهاي ايثارگران نباشد و اينك زمان اثبات صداقت و وفاداري به وعده اي كه داده ايم فرارسيده است.

5- ما با بررسي نظرسنجي هاي انجام شده در بيش از 9 مركز ذيربط در آخرين نشست مشترك شوراي مركزي ، اعضاي دفتر سياسي و دبيران استانهاي سراسر كشور در روز پنجشنبه 5 خرداد 84 بر پايه مولفه هاي پيش گفته به دكتر محمد باقر قاليباف به عنوان نامزد نهايي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي رسيديم و نامبرده را كه برخوردار از سوابق و خدمات درخشان انقلابي و متصف به صفاتي چون هوش سرشار، نشاط و شادابي ، كارآمد و بالياقت، مومن و وفادار به آرمانهاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، معتقد و ملتزم به مولفه هاي اصولگرايي ، تحول خواه، اصلاح طلب ، شجاع، قاطع، مصمم به مبارزه قاطع با فقر، فساد و تبعيض، تامين زندگي شرافتمندانه براي ملت ايران و توانا براي اداره امور كشور و هدايت سياست خارجي كشور مي باشد و مهمتر آنكه برابر نظرسنجي ها بالاترين مقبوليت و كمترين مخالفت را دارد و از زمينه جلب آراي فراواني نيز برخوردار است را به عنوان نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به محضر ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامي براي راي اعتماد معرفي مي كنيم.

ناگفته پيداست حمايت ما از دكتر محمد باقر قاليباف مشروط به طي صراط مستقيم كه تاكنون داشته است و تشكيل دولتي اصولگرا ، ضد فساد، مخالف اشرافي گري و حامي محرومان و خدمتگزار حقيقي مردم و فراجناحي مي باشد مي دانيم.

6- لازم مي دانيم علاوه بر ويژگي هاي كانديداي مورد نظر خويش به طور اجمالي، در خصوص لزوم نقد دولت هاي پيشين نيز سخن بگوييم. بدون ترديد جامعه امروز، بيش از اين، آمادگي آزمون و خطا را ندارد و كانديداها بايد صريح و شفاف بگويند كه در صورت راي آوردن كدام بخش از برنامه ها را به اجرا خواهند گذاشت و جلوي چه خطاهايي را خواهند گرفت.

اگر به دلايل ويژه و شرايط خاص دوران دفاع مقدس، از دولت آن مقطع، بگذريم، در 16 سال اخير، كشور از لحاظ سياسي در اختيار دو جريان فكري و از لحاظ اقتصادي در 16 سال گذشته، در اختيار يك جريان سرمايه سالار بوده است.

رييس جمهور آينده بايستي به اين درك درست رسيده باشد كه چگونه در سالهاي گذشته، با تكيه بر نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، توسعه اقتصادي، مدنظر دولتمردان قرار گرفت كه به "عدالت" وقعي نهاده نشد و شاهد افزايش شكاف طبقاتي، گسترش فقرف فساد و تبعيض بوديم و در ميان مسوولين ، مسابقه رفاه شكل گرفت و رانت خواري، اشرافي گري و تبار سالاري به خصوصيت اصلي برخي دولتمردان تبديل شد. با نقد دولت هاي گذشته و شناسايي نقاط ضعف و قوت آنها، بايستي خدمت به جاي قدرت بنشيند. مبارزه با فقر، فساد و تبعيض به مثابه اصلاحات اساسي و واقعي، منشور اداره جامعه شود. مردم سالاري، قانون گرايي ، شايسته سالاري، ساده زيستي و پاك دستي مسوولان و مقابله با اشرافي گري و تجمل گرايي سياست راهبردي دولت آينده قرار گيرد.

7- تمكين به آراي مردم از ويژگي هاي اصولگرايي است و برهمين اساس است كه جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي خود را ملتزم به اين مي داند كه هر كس با راي مردم، توانست در عرصه اجرايي كشور ، حضور يابد ولو آنكه آن فرد از جريان رقيب باشد، بايستي او را ياري نمود تا بتواند با تواني مضاعف به اداره دستگاه اجرايي پرداخته و گامي در جهت پاسخگويي به مطالبات مردم بردارد.

بنابراين از هم اكنون اين اميدواري وجود دارد كه همه گروههاي سياسي به ياري رييس جمهور آينده بشتابند، چرا كه كشور بايستي بدون تنش و اصطكاك گام هاي "پيشرفت" ، "ترقي" و "آباداني" را بپيمايد.

بي ترديد ملت بزرگ ايران در 27 خرداد با آراء خود تصويري جديد از خردگرايي و تحول خواهي را به نمايش خواهد گذاشت، اميد آنكه همه در اين آزمون مهم سربلند بيرون آييم.