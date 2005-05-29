تجديدميثاق دانشجويان ورزشكار با آرمانهاي حضرت امام خميني (ره)

به گزارش خبرگزاري " مهر" كاروان دوچرخه سواري دانشجويان دانشگاه هاي صنعتي سهند تبريز ، هنراسلامي تبريز ، تبريز، علوم پزشكي و پيام نوربا هدف ارج نهادن به آرمانهاي والاي حضرت امام (ره) و تجديد بيعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامي ازشهرتبريزبه سوي مرقد مطهرركاب خواهند زد.

بنابراين گزارش 15 دوچرخه سواردانشگاه تربيت مدرس تهران نيزبه عشق ديداروميثاق مجدد با امام راحل روز 13 خرداد ازشهرستان خمين زادگاه حضرت امام خميني (ره) حركت تا درروز 14 خرداد درمراسم سالگرد ارتحال حاضر امام خميني (ره) شركت داشته باشند.

همچنين درگراميداشت سالگرد رحلت امام (ره) مسابقات ورزشي دردانشگاههاي سراسركشوربا ياد ونام امام راحل برگزارمي گردد.