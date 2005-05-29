طرحهاي تحقيقاتي از سلامت پسته ايران در بازارهاي جهاني دفاع مي كند

امان الله جوان شاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده در چهارمين سمپوزيم بين المللي پسته و بادام مي تواند به عنوان اسنادي علمي براي دفاع از سلامت پسته ايران در بازارهاي جهاني ارائه شود .

وي آشنايي و معرفي پسته ايران را در بازارهاي جهاني از شاخص هاي مهم حضور در سازمان تجارت جهاني دانست و گفت: برگزاري چنين همايش هاي علمي قطعا مي تواند زمينه آشنايي هرچه بيشتر خارجيان را با پتانسيلهاي بالقوه موجود در كشور را فراهم اورد.

جوان شاه با اشاره به حضور كشورهاي مطرح در توليد پسته در دنيا ، تصريح كرد: بسياري از كشورهاي مطرح توليد پسته مانند اسپانيا و آمريكا بررسي هاي كارشناسانه و علمي در ايران را در زمينه پسته را بسيار خوب و قابل استناد توصيف كردند .

وي تصريح كرد: در چهارمين سمپوزيم بين المملي پسته و بادام 330 مقاله علمي و كاربردي درزمينه پسته و بادام از تعدادي از كارشناسان ايران و كارشناسان خارجي از 13 كشور طي چهار روز برگزاري سمپوزيم ارائه شد .

جوان شاه بازيد از باغات پسته اصفهان ، شهركرد و استان كرمان و موسسه تحقيقات پسته رفسنجان را از ديگربرنامه هايي اين سمپوزيم بين المللي دانست .

به گفته وي اين سمپوزيم با اعتبارات صدر درصد بخش خصوصي برگزار شد و هيچ گونه بار مالي براي دولت نداشت .

جوان شاه اظهار داشت: كشور تركيه به عنوان پنجمين كشور برگزار كننده سمپوزيم بين المللي پسته وبادام در سال 2009 انتخاب شد .