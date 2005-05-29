محل هاي فروش بليط ديدار تيم هاي ملي فوتبال ايران و كره شمالي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" فدراسيون فوتبال كشورمان اعلام كرد : به منظورايجاد تسهيلات لازم و نيزرفاه حال تماشاگران فوتبال و جلوگيري از ازدحام و اتلاف وقت در مقابل باجه‌هاي بليت فروشي در ورزشگاه آزادي تهران، مقرر شد بليت ديدارايران – كره شمالي درچهارچوب بازيهاي مقدماتي جام جهاني كه روز جمعه 13 خرداد در ورزشگاه آزادي برگزار مي‌شود، طي روزهاي يازدهم (از ساعت 8:30 الي 18:30) و دوازدهم خرداد (از ساعت 8:30 الي 14:30) در شعبات 22 گانه زير مربوط به «موسسه مالي و اعتباري بنياد» پيش فروش شود. بهاي بليت اين ديداربه ترتيب ده و بيست هزارريال است و حداكثر فروش به هر نفرسه قطعه بليت است.

شعب محل فروش بليت هاي مسابقه ايران – كره شمالي

* كدشعبه 115- تهران - بلواركشاورز- بلواركشاورز- نبش كوچه سعيد

* كد شعبه116- تهران - طالقاني- خيابان طالقاني - نبش خيابان حافظ

* كدشعبه 117- جاده مخصوص اكباتان - بلوارآزادي - ابتداي جاده مخصوص كرج كيلومتر 2 جنب شركت شوكو پارس

* كد شعبه 119- تهران - مركزي - خيابان استاد مطهري - بعد از ميرعماد - پلاك 238

* كد شعبه 121- تهران - شريعتي مطهري - تقاطع شريعتي مطهري

* كد شعبه 139- تهران - فاطمي - خيابان دكتر فاطمي غربي - روبروي سازمان شيلات

* كد شعبه 154- تهران - جمهوري - خيابان جمهوري - جنب 30 تير(مسعود سعد)

* كد شعبه 230- تهران - فدائيان اسلام - خيابان فدائيان اسلام - جنب كارخانه چيت ري

* كدشعبه 352 - تهران شوش - ميدان شوش - ابتداي فدائيان اسلام

* كدشعبه 361- تهران - پيروزي - خيابان پيروزي - چهارراه نبرد(كوكاكولا)

* كد شعبه 365 - تهران - ستارخان - خيابان ستارخان - انتهاي غربي پل

* كد شعبه 366- تهران - ملاصدرا - خيابان ملاصدرا - مابين خيابان شيراز و شيخ بهايي - پلاك 128

* كد شعبه 367- تهران - كالج - خيابان انقلاب - چهارراه كالج - جنب پل حافظ - پلاك 1028

* كد شعبه 368- تهران - رشيد تهران پارس - تهرانپارس - خيابان رشيد - نبش 144 غربي

* كد شعبه 372- تهران - نارمك - نارمك - خيابان شهيد آيت - چهارراه مينو

* كدشعبه 374- ميدان خراسان - ميدان خراسان - ابتداي خيابان 17 شهريورجنوبي - جنب بانك مسكن

* كد شعبه 377 - آزادي تهران - خيابان آزادي - روبروي وزارت كار

* كد شعبه 378- سيدجمال الدين اسدآبادي - خيابان يوسف آباد - نرسيده به ميدان فرهنگ - نبش خيابان 32

* كد شعبه 383- دولت دروس - خيابان دكترشريعتي - خيابان دولت - چهارراه دروس

* كد شعبه 384- ميدان پونك - تهران - ميدان پونك

* كد شعبه 387- بلواركاوه - خيابان دولت - نرسيده به بلوار كاوه - پلاك 257 - داخل مركزپزشكي جام جم

* كدشعبه 390- افسريه - 20 متري افسريه - بين خيابان اول و دوم پلاك 130 و 128

لازم به ذكراست كه مسابقه‌ تيم‌هاي ايران - كره شمالي ساعت 05/19 درورزشگاه آزادي برگزارخواهدشد و پس ازآن تيم ملي فوتبال كشورمان خود را براي ديدار روز هجدهم خرداد آماده خواهد كرد.