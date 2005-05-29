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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۵۲

با مضمون بررسي نهج البلاغه

بوستان حكمت ادبي از شبكه چهار پخش مي شود

مجموعه برنامه " بوستان حكمت ادبي " با مضمون بررسي نكات پندآميز و اجتماعي نهج البلاغه از شبكه چهار سيما پخش مي شود.

عليرضا ظهوريان، تهيه كننده و كارگردان اين مجموعه برنامه در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني " مهر" درباره روند توليد و درونمايه اين برنامه گفت:  اين برنامه كه مراحل توليد را پشت سر گذاشته و در حال حاضر براي پخش از شبكه چهار ارايه شده است، به حكمت هاي نهفته در نهج البلاغه مي پردازد كه يكي از كتب ارزشمند ديني به شمار مي رود و به عنوان الگوي انديشه و رفتار مسلمانان شيعي مورد توجه و استفاده قرار مي گيرد.



وي خاطر نشان كرد:  در اين برنامه آيت الله مصطفوي به عنوان كارشناس - مجري به اجراي برنامه مي پردازند و به بيان احاديت مختلفي از حضرت علي (ع) مي پردازند و با ارايه اشعار مناسب مذهبي به طرح مسايل و موضوع هاي موجود در نهج البلاغه مي پردازد. در اين سلسله برنامه ها بخشي از مسايل خانوادگي و اجتماعي از ديدگاه حضرت علي (ع) ارايه مي شود.
مجموعه برنامه " بوستان حكمت ادبي " در قالب 13 قسمت 30 دقيقه اي به وسيله عليرضا ظهوريان تدوين شده و تحقيق ونگارش برنامه بر عهده آيت الله مصطفوي بوده است. اين برنامه محصول شبكه چهار سيما است.

کد مطلب 189224

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