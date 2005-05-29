مراسم تقدير از دانشمند نمونه دنيا برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر هروي افزود : يكي از دانشمندان معتقد است كه زن از جنس دوم است ولي من مي گويم زن هم زاد و يا از جنس ديگري است مانند زهرا رهنورد كه از جنس ديگري است.

دكتر مجيد هروي با ارائه 230 مقاله از سوي موسسه علمي ISI به عنوان يكي از پژوهشگران برتر شيمي جهان انتخاب شده است.

در مراسم تقدير از اين دانشمند برتر، برخي از مسئولان كشور، روسا و مسئلان دانشگاه هاي تهران، اساتيد رشته شيمي و ... برگزار مي شود.

گفتني است در حاشيه برگزاري مراسم جوايزي از سوي معاون وزير علوم، دكتر لطيف، دكتر فرزانه و دكتر داوري به دكتر هروي تقديم شد.