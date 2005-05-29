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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۴۶

آثار و پيامدهاي حضور ايران در سازمان تجارت جهاني(11)

رييس اتاق ايران و چين: نيازمند انقلاب صنعتي هستيم

رييس اتاق ايران و چين: نيازمند انقلاب صنعتي هستيم

رييس اتاق ايران و چين با اشاره به پذيرفتن درخواست ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني گفت: عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني موفقيت بزرگي است اما براي جهاني شدن نيازمند انقلاب صنعتي هستيم.

حبيب الله عسگر اولادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: براي الحاق به سازمان تجارت جهاني طي سه چهار سال آينده بايد اقتصاد خود را با دهكده جهاني هماهنگ كنيم.

وي افزود: با الحاق به سازمالن تجارت جهاني كارخانجات و شركتهاي بزرگ دولتي با مشكل مواجه خواهند شد كه در دراز مدت اميد است كه اين امر نيز برطرف شود.

وي با اشاره به اينكه اصل موضوع براي الحاق ما به WTO اهميت حياتي دارد، تصريح كرد: اما براي تحقق آن و كاربردي شدن بايد طي مدت باقي مانده با برنامه ريزي دقيق و هماهنگي درراستاي مجموع مسايل اقتصادي ايجاد شود. 

رييس اتاق ايران و چين خاطر نشان كرد: براي عضويت در سازمان جهاني تجارت بايد به دنبال چالش ها و راه كارهاي اساسي باشيم ،چرا كه كشور ما با داشتن ظرفيت ها و و مزيت هاي مختلف حرف زيادي براي گفتن در اين مبادله آزاد تجاري دارد.

عسگر اولادي تصريح كرد: براي فراهم كردن بستر مناسب براي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بايد با توليد كالاهاي با كيفيت قيمت تمام شده را كاهش داد تا توان رقابت با كالاهاي خارجي ايجاد شود .   

کد مطلب 189244

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