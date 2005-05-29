كمك بانك جهاني به توسعه كمي و كيفي خدمات مراكز رشد فناوري ايران

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، در جلسه شوراي راهبري طرح كه با حضور دكتر مصطفي كريميان اقبال معاون فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دكتر كشميري رئيس شهرك علمي و تحيقاتي اصفهان و مهندس حبيب اله اصغري رئيس مركز رشد ICT جهاد دانشگاهي، دكتر صالح اوليا رئيس پارك علم و فناوري يزد و نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي عالي اطلاع رساني برگزار شد، دكتر كريميان اقبال درباره اين طرح ملي گفت : بخش IT بانك جهاني حاصل يك كار تيمي متشكل از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، مركز رشد ICT جهاد دانشگاهي و پارك علم و فناوري يزد بود كه در سال 2004 به بانك جهاني ارائه شد و به دليل ويژگي هاي برجسته اين طرح، بانك جهاني نيز آن را پذيرفته و كمك بلاعوضي را در قالب پرداخت 300 هزار دلار، براي توسعه مراكز رشد فناوري به كشورمان موافقت كرد.

وي با توضيح اينكه اين پروژه، يك پروژه اجرايي با فعاليت هاي مختلف در حوزه انتقال تجربه و اطلاعات از خارج به داخل كشور در زمينه چگونگي مديريت مراكز رشد است، خاطرنشان كرد: در چند سال گذشته حركت رو به رشدي در زمينه توسعه مراكز رشد و پارك ها در كشور آغاز شده و پذيرفته شدن طرحي از ايران آن هم براي اولين بار حاكي از اهميت فعاليت هاي اين مراكز در كشور است.

معاون فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود: براي اجراي كامل اين طرح كه در بخش هاي مختلف دنبال مي شود، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز مشاركت دارند.

دكتر مهدي كشميري رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان نيز ويژگي و چالش اصلي اين طرح را كار تيمي سه سازمان در سطح بين المللي عنوان كرد و تصريح كرد: توسعه پارك ها و مراكز رشد در كشور ما نياز به تجارب بين المللي و انتقال فناوري دارد و پذيرش اين طرح از سوي بانك جهاني آن هم از ميان 150 طرح ارائه شده به آن، نشان دهنده اين است كه ما مي توانيم در سطح استانداردهاي بين المللي طرح خود را ارائه كنيم و اين يك موفقيت براي كشور و براي مراكز رشد فناوري در كشور محسوب مي شود.

وي به دستاوردهاي اين طرح اشاره كرد و گفت: در قالب اين طرح زمينه هاي لازم براي تعليم و تربيت نيروهاي متخصص براي مراكز رشد فناوري و همچنين زمينه ايجاد شبكه اي براي استفاده بهينه از اطلاعات و تجربيات مراكز رشد داخلي و بين المللي فراهم مي شود.

مهندس حبيب اله اصغري رئيس مركز رشد فناروي اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش) با اشاره به اينكه طرح ملي InfoDev در پنج فعاليت اصلي دنبال مي شود خاطر نشان كرد: بحث آموزش مديران مراكز رشد و مديران موسسات مستقر در مراكز رشد و ارائه خدمات الكترونيكي (e-Services) توسط شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، بحث شبكه سازي

(Networking) و ايجاد مركز رشد نيمه مجازي (SemiVirtual Incubator) بر عهده بانك علم و فناوري يزد و مسئوليت راه اندازي پورتال طرح مذكور نيز بر عهده مركز رشد ICT جهاد دانشگاهي است.

رئيس مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي همكاري و همدلي سه مركز ياد شده را در موفقيت پروژه تحسين برانگيز عنوان كرد و گفت: موفقيت كشورمان در دستيابي به اين پروژه حاكي از توسعه رو به رشد و كيفي مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در كشور است.