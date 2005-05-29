هيات مديره I.T.I ايران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر"، ايرج راد، مديرعامل خانه تئاتر در اين مراسم كه درسالن اصلي تئاتر شهر برگزار شد، ابتدا به شرح گزارشي از تاريخچه I.T.I در ايران پرداخت و گفت : درسال 1340مركز ملي تئاتر وابسته به يونسكو با رياست دكتر مهدي فروغ تاسيس شد و درسال 1326، 25 كشور به دعوت يونسكو موسسه بين المللي تئاتر ( I.T.I) را راه اندازي كردند و در1329 ايران نيز به عضويت اين موسسه درآمد. اما پس ازانقلاب درسال 1368 I.T.I تعطيل شد و تا دوره رياست دكترمنتظري پرداخت حق عضويت آن به تعويق افتاد.

وي افزود: پس از مديريت دكتر منتظري بر مركز هنرهاي نمايشي تا ده سال اين حق عضويت پرداخت شد و دكترعلي منتظري رياست I.T.I ايران را به عهده گرفت و گروه هاي ايراني درچند كشور دنيا حضور پيدا كردند. بعد ازمنتظري دوبار وقفه اي دراين عضويت ايجاد شد تا دوره مجيد شريف خدايي كه به همراه فرج يگانه مسووليت آي .تي . آي ايران را به عهده گرفتند ودرحال حاضر دكترمحمود عزيزي خسرونشان ومحمد اطبايي جايگزين اين اسامي شده اند .

پس ازسخنان ايرج راد ،هنرمندان مختلف تئاتر به طرح ايده ها وسوالات خود درباره I.T.I پرداختند.

در اين ميان " اكبرزنجانپور " متذكر شد : گروه هايي كه براي اجرا به خارج مي روند بايد زير نظر خانه تئاتر انتخاب شوند، اما دركشورما هركس به رئيس ها نزديك تر است به خارج مي رود و من مي خواهم بدانم آيا بعد از تشكيل I.T.I ( آي . تي . آي) در ايران وضعيت همين طور خواهد بود كه مركز هنرهاي نمايشي گروه هاي اعزامي را انتخاب كند يا نه؟ كه در پاسخ به وي، ايرج راد گفت : طبيعتا همين خواهد بود كه تمامي دعوتها زير نظر آي . تي . آي انجام مي شود.

"اكبر زنجاپور"همچنين در بخشي ازسخنان خود گفت : هميشه زحمت كشيده ايم، اما هيچ گاه تئاتري هم به خارج نبرده ايم .

"بهزاد فراهاني" نيز در ادامه خاطرنشان كرد: خانه تئاتر مدعي است كه مسوولان مركز هنرهاي نمايشي صلاحيت رياست آي .تي . آي را ندارند.

وي همچنين درپاسخ به "دكترعزيزي" كه دراين مجمع مدعي شده بود ما در سال 60 تئاتر نداشتيم، گفت : ما در آن سالها 85 تئاتر در "لاله زار" و "سنگلاج" اجرا كرديم. اگر تئاتر ما نابود شده به دنبال مديراني بگرديد كه آن را نابود كرده اند .

بهزاد فراهاني افزود: آي. تي . آي نه در دوره رياست مهدي فروغ ونه رياست سكويي و نه درهيچ دوره ديگري قانونمند نبوده، چون هيچ گاه چنين مجمعي براي آن تشكيل نشده است .

درپايان جلسه نيزبا حضور هيات ناظر، اسامي كانديداها اعلام شد و پس از آن كه هركانديدا بروي صحنه آمد وخود را معرفي كرد انتخابات برگزارشد اما به دليل كمبود وقت مقررشد نتايج انتخابات تا دو روز ديگراعلام شود .

بنا به اين گزارش محمد يعقوبي، مريم معترف، داود فتحعلي بيگي ، كاظم هژير آزاد ، وحيد لك ، دكتر محمد رضا خاني ، آتيلا پسياني ، محمد مظفري ، بهزاد فراهاني ، سهراب سليمي ، عباس شادروان ، دكترمسعود دلخواه ، محمد اعرابي ، محمد ياراحمدي ، دكترمحمود عزيزي و كامبيز اسدي كانديدا شدند و از بين آنها هيئت مديره I.T.I ايران به ايت ترتيب انتخاب شدند:

1. دكترمسعود دلخواه

2. دكترفرشيد ابراهيميان

3. دكترمحمد رضا خاكي

4. بهزاد فراهاني

5. آتيلا پسياني

6. مريم معترف

7. منصورخلج

8. محمد يعقوبي

9 - حميد مظفري

10 - كاظم هژير آزاد



