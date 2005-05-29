مجلس مركز تدوين نرم افزار مديريت كشور است// نمايندگان با تصويب قوانين جامع و مستحكم، يك نظام اقتصادي با ثبات را طراحي نمايند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مقام معظم رهبري در اين ديدار با تشكر از زحمات و تلاش هاي مجلس هفتم در جهت تصويب قوانين سودمند براي كشور و مردم ، بويژه موضع گيري نمايندگان درباره سياست خارجي و انرژي هسته اي، لزوم قدرشناسي مسووليت سنگين نمايندگي مردم را يادآور شدند و افزودند: نمايندگان مجلس هفتم كه با شعارهاي حفظ مباني انقلاب و امام (ره) راي مردم را بدست آوردند، مسووليتي مضاعف دارند زيرا مردم با راي به اين نمايندگان، جهت واقعي حركت كشور را نشان دادند و بر ادعاي كساني كه مدعي پايان يافتن دوران ارزشهاي انقلاب و راه امام(ره) بودند، خط بطلان كشيدند.

ايشان با تاكيد بر لزوم آمادگي قبلي نمايندگان براي بررسي لوايح و طرحها و مشورت با افراد آگاه، كارشناس و نخبه، نقش مركز پژوهشهاي مجلس را در اين خصوص مهم ارزيابي و خاطرنشان كردند: تصويب و ابلاغ اصل 44 قانون اساسي فرصت مناسبي را بوجود آورده است كه نمايندگان با تصويب قوانين جامع و مستحكم، يك نظام اقتصادي با ثبات را طراحي نمايند.

مقام معظم رهبري، لزوم وجود ارتباط منطقي، قانوني و انساني ميان قوه مقننه و دستگاههاي اجرايي را مورد تاكيد قرار دادند و افزودند: انسجام، اتحاد كلمه و همدلي موجب عزت و قدرت كشور در مسايل خارجي و همچنين زمينه سازي براي اجراي مقررات لازم در داخل خواهد شد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به اينكه دشمن، طراحي كلاني همراه با اجزاء گوناگون براي مقابله با نظام اسلامي دارد، تاكيد كردند: مسوولان كشور و عناصر سياسي بايد به گونه اي حركت و رفتار نمايند كه ناخواسته تكميل كننده اجزاء مهندسي كلان دشمن نباشند.

ايشان، ايجاد اختلاف ميان مسوولان، رواج بي ايماني و فساد، زمينه سازي براي حل نشدن مشكلات مردم، ايجاد بدبيني ميان مردم و مسوولان و از حيثيت انداختن دستگاههاي ضابط و انضباط بخش همچون قوه قضاييه، شوراي نگهبان و مجلس را از جمله اجزاء طراحي كلان دشمن برشمردند و افزودند: متاسفانه برخي به دليل عدم بصيرت به پر شدن خانه هاي خالي جدول طراحي شده دشمن كمك مي كنند لذا همه دستگاهها و مسوولان بايد مراقب رفتارها و موضع گيري هاي خود باشند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به هوشياري در خصوص برخي تحريك ها براي ايجاد بستر تشنج و نزاع در مجلس فراخواندند و با تاكيد بر لزوم حفظ فضاي ادب، متانت و وقار خاطرنشان كردند: جهت گيري كلي انسان در زندگي بايد همواره رعايت تقوا و امر و نهي الهي باشد و نمايندگان مجلس نيز بايد با رعايت مضاعف اين خط كلي ، خود را در چهار سال نمايندگي وقف خدمت به مردم نمايند.

در اين ديدار، آقاي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي ضمن ارايه گزارشي از عملكرد يكساله مجلس هفتم، پاسداري از استقلال، آزادي، جمهوريت و اسلاميت و همچنين دفاع از عزت و سربلندي ملت ايران را جهت گيري كلي منتخبان مردم در مجلس بيان كرد و افزود: مجلس شوراي اسلامي در يكسال گذشته با تصويب برخي قوانين از جمله انجام اصلاحات در برنامه چهارم توسعه، الزام دولت به اجراي نظام هماهنگ پرداخت، طرح تثبيت قيمتها و جابجايي 20 درصد بودجه پيشنهادي دولت براي سال 84 تلاش كرد در جهت توسعه عدالت، توجه به قشرهاي محروم و همچنين جوانان و معلمان و حل مشكلات معيشتي مردم حركت نمايند.

وي با اشاره به پيگيري وظيفه نظارتي مجلس از جانب نمايندگان و رعايت احترام، منطق و استدلال در تعامل با دستگاههاي ديگر تاكيد كرد: در آستانه انتخابات رياست جمهوري، نمايندگان مجلس تمام همت خود را براي برگزاري باشكوه اين انتخابات به كار خواهند گرفت.