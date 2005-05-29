رئيس مركز اقيانوس شناسي ايران در گفت و گو با "مهر" : خريد كشتي تحقيقاتي به 5/2 ميليون دلار بودجه نيازمند است

دكتر حاجي زاده ذاكر در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" ، افزود: با مجهز شدن كشور و جامعه تحقيقاتي دريايي به كشتي تحقيقاتي مي توان به كسب جايگاه درخور توجه در زمينه تحقيقات دريايي اميدوار بود.

وي خاطر نشان كرد: كمبود بودجه براي پروژه هاي تحقيقاتي در كشور ما مشكلي است كه تمامي سازمان ها با آن گريبان گير هستند اما به دليل اهميتي كه اين پروژه براي مركز اقيانوس شناسي دارد باز هم پيگيري هاي اين سازمان ادامه پيدا مي كند تا بتوانيم بودجه پروژه كشتي تحقيقاتي را تامين كنيم.

وي تصريح كرد: متاسفانه در كشور ما مراكز تحقيقاتي خصوصي كه توان مالي براي تامين هزينه 5/2 ميليون دلاري اين پروژه را داشته باشند وجود ندارد و تنها اميد ما تامين اين بودجه توسط دولت است.

وي خاطر نشان كرد: تامين بودجه براي خريد كشتي تحقيقاتي به دليل شرايط خاص محيط زيست درياي خزر اهميت خاصي براي كشور و مركز اقيانوس شناسي پيدا كرده است.

حاجي زاده افزود: توسعه ظرفيت كشور در زمينه تحقيقات دريايي و اقيانوسي يك ضرورت است و جوان بودن اين مطالعات و تحقيقات علمي ايجاب مي كند تا حمايت بيشتري از تحقيقات دريايي صورت گيرد.