مجوز بيش از 400 كتاب در هفته گذشته صادر شد

به گزارش مهر ، بيشترين مجوز كتابهاي صادر شده درهفته گذشته به ادبيات با ( 81/30) درصد و كمترين مجوز به كتابهاي هنر با ( 04/2) درصد اختصاص دارد.

مجوزهاي صادر شده در زمينه كتابهاي علوم دانشگاهي ( 75/17) درصد ، كمك درسي ( 67/13) درصد ، علوم اجتماعي ( 02/11) درصد ، روانشناسي ( 36/8) درصد ، دين و فلسفه ( 93/6)درصد ، كليات ( 46/3) درصد ، تاريخ ( 26/3) درصد و علوم سياسي ( 65/2) درصد مي باشد.

همچنين در هفته گذشته تعداد 863 عنوان كتاب چاپ شده ( اعم از چاپ اول يا چاپ هاي بعدي ) در دبيرخانه هيات نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب اعلام وصول شده است.