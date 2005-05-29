كتاب "ادبيات اسماعيلي: كتابشناسي منابع و مطالعات " منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كتاب « ادبيات اسماعيلي : كتابشناسي منابع و مطالعات» نوشته‌ دكتر فرهاد دفتري به روايت پيشرفت‌هاي حاصل شده در مطالعات اسماعيلي از دوره‌ ما قبل مدرن و اوايل دوره‌ مدرن تا به امروز پرداخته است. اين كتاب ابزار مرجعي ضروري براي دانشجويان و محققين مطالعات اسماعيلي و اسلامي به شمار مي رود.

اين اثر بررسي كلي را در رابطه با تاريخ اسماعيلي، منابع اوليه وابسته اوليه و ديدگاه كلي از مطالعات اسماعيلي ارائه داده وهمچنين شرح و تفسيري را براي تمام منابعي كه در قرون وسطي و اوايل دوران مدرن از سوي نويسندگان اسماعيلي و ديگر مسلمانان درزمينه تاريخ و آموزه هاي اسماعيلي منتشر شده در اختيار مخاطب گذاشته است.

كتاب ادبيات اسماعيلي تحقيقات درحال پيشرفت در مطالعات اسماعيلي كه دربرگيرنده كتابشناسي جامعي از منابع ثانويه بوده و تمام ابعاد تاريخ اسماعيلي و تفكر ، تاريخ سياسي و موسسات فاطمي و همچنين هنر باستان شناسي را در بر گرفته است.

نويسنده اين اثر، دكتر فرهاد دفتري رئيس گروه تحقيقات و انتشارات آكادميك موسسه مطالعات اسماعيلي است. از دكتر دفتري كه در زمينه مطالعات اسماعيلي به پژوهش مي پردازد دو كتاب در همين زمينه به زبان فارسي منتشر شده است .

