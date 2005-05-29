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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۵۱

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي :

بستر سازي براي چرخه دانش و اطلاعات در جامعه لازمه توليد علم است

احمد مسجد جامعي در ديدار با مديران كتابخانه هاي عمومي كشور ايجاد زمينه مناسب و بسترسازي براي شكل گيري چرخه مناسب دانش و اطلاعات در جامعه را لازمه توليد علم و دانش عنوان كرد.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، احمد مسجد جامعي زمينه سازي براي دسترسي آسان مخاطبان به علم و دانش را از امتيازهاي كتابخانه هاي عمومي عنوان كرد و ادامه داد : كتابخانه صرفا مركز امانت دادن كتاب نيست بلكه كانون جوشش هاي فرهنگي و رشد فكري جامعه محسوب مي شود.

وي خاطر نشان ساخت : كتابخانه كانون مشاركت افراد و نهادهاي متخصص و حرفه اي در امر دانش و فرهنگ و جايگاه نقد و بررسي و گفت و گو است. وي در جامعه دانايي محور كتابخانه را شمع فروزان فرهنگ توصيف كرد و افزود: كتاب و كتابخانه نماد فرهيختگي جامعه است و كتابدار شمع فروزان كتابخانه محسوب مي شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي فرهنگ و معرفت را مولفه هاي پيوسته و وابسته عنوان كرد و يادآور شد: تفكيك كتابخانه از ساير حوزه هاي فرهنگ مكتوب از قبيل ناشر، نويسنده و ... ناشي از عدم درك صحيح واقعيت ها و شرايط فرهنگي و اجتماعي است.

وي سنت كتابداري و مطالعه را در كشور كهن و ريشهدر عنوان كرد و ادامه داد: كتابخانه بايد مجموعه اي غني از اسناد، مدارك و فراورده هاي علمي و فرهنگي را در شكل هاي مختلف در خود جاي دهد و استفاده از تكنولوژي هاي نوين در اين عرصه به معناي نقص ريشه هاي كهن سنت كتابخواني در كشور نيست.

مسجد جامعي كتابدار را مدير فرهنگي كتابخانه دانست و افزود :  كتابدار مي تواند با شناخت نيازهاي مخاطبان امكان ارتباط فرهنگي و عميق بين مخاطب و رسانه كتاب را فراهم كند .

کد مطلب 189272

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