از توليد آثار موسيقايي فاخر در شهرستان ها حمايت مي شود

عبدالحسين مختاباد ، مدير امور موسيقي شهرستانها و مشاور معاونت مجلس سازمان صدا وسيما ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار موسيقي مهر گفت :قيلا هيچ تشكلي در زمينه موسيقي شهرستان هاي صدا وسيما وجود نداشت ومن در اين مدت سعي كردم ابتدا با تشكيل شوراهاي تخصصي موسيقي كه متشكل از پنج موسيقيدان و دوشاعر است -وبه صورت دوره اي تغيير مي كنند- سروساماني به وضعيت آشفته موسيقي در شهرستان ها بدهم.

دكتر مختاباد در ادامه با اشاره به افزايش صددرصدي بودجه موسيقي شهرستانها گفت :ما دستمزد 400هزارتوماني براي هرقطعه را به يك ميليون تومان افزايش داده ايم ، همچنين ازآثارموسيقايي فاخر كه به تاييد شوراي استان و شوراي عالي در مركز برسدحمايت خواهيم كرد.وي تسهبلات مالي و تامين ديگر نيازهاي مختلف ازجمله معرفي نوازنده ،خواننده،اركسترو...را ازجمله موارد حمايتي سازمان برشمرد.

مدير امور موسيقي شهرستان ها در خصوص سياستگذاري در توليد و پخش آثار موسيقايي در شهرستان ها اظهارداشت: به منظور حفظ و تعميق فرهنگ صوتي و تشويق علاقه مندان به فعاليت در زمينه موسيقي ملي وبومي كشور ،80درصد توليد موسيقي در شهرستان ها را به موسيقي سنتي و نواحي و 20درصد بقيه را به موسيقي پاپ و موسيقي كودك اختصاص داده ايم.

وي در مورد مشكلات و كمبود هاي موجود در اين بخش نوپاكه تاكنون فاقد چارت سازماني بوده افزود: خوشبختانه از آنجا كه رييس سازمان خودش قبلا مسوؤليت معاونت مجلس و امور استان ها را برعهده داشته است به خوبي با مشكلات و معضلات ما آشنا است و به خوبي مسايل ما را درك مي كنند و لذا اميد مي رود تحولات مثبتي در امور موسيقي شهرستان ها صورت پذيرد.

