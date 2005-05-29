همايش "امام خميني و گفتمان فرهنگي ايران و روسيه" برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، درابتداي اين مراسم كه با همكاري رايزني فرهنگي وانستيتوي مذكور برپا شد قربان صيفي كاردار سفارت كشورمان با اشاره به سطح عالي روابط دو كشور، گستردگي روابط را بستر مناسبي براي هر گونه همكاري در زمينه هاي مختلف واز جمله روابط فرهنگي دانست .



وي در اين مراسم با تشريح ابعاد شخصيت امام خميني (ره) جامعيت شخصيت واتكا ايشان به مردم را دو ويژگي بارزرهبر فقيد انقلاب اسلامي دانست .



بر اساس گزارش رايزني فرهنگي ايران در روسيه ، پروفسور بريخانوف رئيس انستيتو تمدن هاي جهان نيز با اشاره به پيشينه همكاري هاي علمي وفرهنگي ميان دو كشور پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني را حركتي در جهت گسترش دموكراسي در ايران دانست و اين همايش را گامي در جهت شناخت ودرك بيشتر از شخصيت امام خميني وانقلاب اسلامي اعلام كرد .



دكتر داوري ديگر سخنران اين همايش بود . وي نيز با اشاره به جامعيت شخصيت امام اظهار داشت وجه تمايز ايشان با ساير سياستمدران اين بود كه هنگامي كه وارد عرصه سياست شد فقه وفلسفه وحكمت را رها نكرد و در مورد سياست ونظام جهان همانطور مي انديشيد كه در وجود خود تجربه كرده بود .



رئيس فرهنگستان علوم در پايان در خصوص پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني به عنوان يك رخداد مهم تاريخي اظهار داشت : من به عنوان يك معلم فلسفه مي گويم ما ازظواهر تاريخ نمي توانيم صرف نظر كنيم اما بايد بپذيريم در پشت اين ظواهر چيزي هست كه شايد تا كنون براي ما ظاهرنشده باشد .



مهدي ايماني پور رايزن فرهنگي كشورمان نيز ديگر سخنران اين همايش بود كه با اشاره به نامه تاريخي امام خميني به گورباچف آن را دعوت امام براي آغاز گفتگوي انديشمندان وفلاسفه دو كشور دانست واظهار داشت : امام خميني به عنوان يك فقيه ، فيلسوف وحكيم در اصلاح جهان رسالتي براي خود قائل بود وبه همين دليل در اين نامه يادآورمي شود مشكل اصلي روسيه اقتصاد نيست بلكه معنويت است ودر اين راستا از فلاسفه ودانشمندان روسيه براي گفتگوبا همتايان ايراني خود دعوت مي كند .



دكتر محقق داماد نيز با اشاره به ديرينه بودن روابط فرهنگي ايران وروسيه ، به شكل جديد روابط وگفتمان فرهنگي ميان دو كشور در دهه هاي اخير اشاره كرده ونامه امام خميني (ره) به گورباچف را آغازگر رويكرد جديد در گفتمان فرهنگي دو كشور دانست .



در اين مراسم خانم لودميلا آوديوا شاعر روس كه خود شاهد پيروزي انقلاب اسلامي بوده اشعار خود در خصوص حضرت امام را كه قبل از فروپاشي سروده است براي حاضرين قرائت كرد.



همزمان با اين همايش نمايشگاه نقاشي و پوستر آثار خانم آنا ماركوس هنرمند روس در زمينه امام خميني وانقلاب اسلامي در محل انستيتو تمدن هاي جهان برپا شد كه مورد استقبال بازديد كنندگان قرا گرفت .