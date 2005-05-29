مجامع فدراسيون هاي مركز توسعه ورزش همگاني به بعد از انتخابات موكول شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" محمدعليپورمعاون سازمان و رئيس مركز توسعه ورزشهاي همگاني و تفريحي با اعلام اين مطلب گفت : فدراسيونهاي كبدي - بيماري هاي خاص - باستاني - كونگ فو - اسكيت - روستايي و عشايري - ورزش براي همه و رزمي مي توانند مجامع خود را ازاول تيرماه به بعد برگزار كنند.

وي گفت : درحال حاضرتنها فدراسيون كبدي زمان برگزاري مجمع خود را اعلام كرده كه قراراست روزهشتم تيرماه براي انتخاب رئيس و دبيربرگزارشود.

عليپوردرپايان گفت : ازاين به بعد فدراسيون ورزشهاي همگاني تحت عنوان فدراسيون " ورزش براي همه " ادامه فعاليت خواهد داد كه شرح برنامه ها و وظايف آن كاملا مشخص و طبق روال گذشته خواهد بود.