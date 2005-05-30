ميشاييل هانكه: روشنفكري هيچ كمكي به زندگي ام نمي كند

ميشاييل هانكه پس از دريافت جايزه بهترين كارگردان كن 2005

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، ميشاييل هانكه، فيلمساز نامدار اتريشي، امسال با فيلم "پنهان" براي هشتمين بار به كن آمد؛ آن هم با مضموني به دردناكي يك دمل چركي روي پوست. او در پايان موفق شد جايزه بهترين كارگردان كن 2005 را از آن خود كند، در حالي كه بسياري او را شايسته ترين فرد براي تصاحب نخل طلا مي دانستند. "پنهان" با هنرنمايي درخشان دانيل اوتوي و البته جوليت بينوش، گرچه به اندازه "پيانيست" رومن پولانسكي تكان دهنده نيست، با اين وجود بيننده را در پايان با نوعي دلواپسي و نگراني رها مي كند. هانكه به هنگام مصاحبه از ما ( كاميلو ديماركو- خبرنگار سايت سينماي اروپا) خواست تا زياد وارد جزييات داستان نشويم: "قدرت فيلم در توانايي آن براي جلب نظر مخاطب تا پايان داستان است و تفكر مخاطبان پيش زمينه اي براي تماشاي آن است."

يك روايت كوچك و شخصي كه داستاني بزرگتر را تعريف مي كند. يعني اعتراف به اشتباهات فرانسه در ارتباط با الجزاير.

مسأله الجزاير طبيعتاً در مركز توجه فيلم است. اما شرم آور است اگر بخواهيم داستان را فقط به همين موضوع تقليل بدهيم. اين فيلمي است درباره حس كلي سرزنش، اشتباهات شخصي هر كدام از ما، داستان مردي كه چشمان خود را مي گيرد تا انتخابهايش را فراموش كند. هر كشوري قطعاً اشتباهي دارد كه مي خواهد به آن اعتراف كند، درست مثل فرانسه. اما در هر كشور نتايج سياسي متفاوتي از هر اشتباه حاصل مي شود. اتريش و آلمان هم گذشته اي دارند كه بايد فراموش شود.

در فيلم، يك خانواده با دريافت نوارهاي ويدئويي كه از زندگي شخصي شان گرفته شده مورد تهديد قرار مي گيرد. اما هرگز گناهي در اين ميان مورد تأكيد قرار نمي گيرد.

اين به عهده بيننده است كه راه حلي پيدا و خودش ماجرا را تحليل كند. من فقط سؤال را نطرح مي كنم و بيننده دعوت به يافتن پاسخ ها مي شود. به همين دليل است كه صحنه پاياني را باز گذاشته و تلاش نكرده ايم آن را صحنه اي كليدي در يافتن گناهكار معرفي كنيم. فيلم هاي جريان اصلي سينما معمولاً پيش از طرح سؤال پاسخ آن را مي دهند. فقط فيلم هايي در خاطر من مي مانند كه حالت ثبات را از من گرفته باشند.

فيلم مشخصاً درباره فردي است كه مي خواهد يك حسابي را تسويه كند.

ما در وراي اين تهديدها يك حس بزرگ دلتنگي داريم. من هرگز نمي گويم شخصيت هايم مريض، ديوانه يا منحرف هستند. من فقط راه حل پيشنهاد مي كنم.

و فيلم قطعاً نشان نمي دهد كه حقيقت چيست و كجاست؟

همه فيلم هاي من با يك موضوع مشترك سر و كار دارند و مي پرسند ذات حقيقت چيست. حقيقت در سينما و رسانه دستكاري كردن آن است. به همين دليل است كه من از تصوير در تصوير استفاده مي كنم تا قوه ادارك بيننده را بي ثبات كنم و از او بخواهم از خودش بپرسد حقيقت چيست و كجا پنهان شده است. اين پرسشي است كه من هميشه از خودم مي كنم و باعث مي شود دست به واكنش بزنم. اما من معلم مدرسه نيستم. من فقط اراده تماشاگر را تحريك مي كنم تا با فيلم ارتباط برقرار كند.

شخصيت اول داستان كارگردان يك برنامه تلويزيوني به نام "كتابها و تصاوير" است. آيا پنهان شدن براي روشنفكران سخت تر است؟

اين امكان دارد كه انسان هر چيزي را بداند و در عين حال از نظر عاطفي مجهز نباشد. من روشنفكرم، ولي اين در زندگي شخصي هيچ كمكي به من نمي كند.

